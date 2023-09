Irmã de Neymar Jr, Rafaella exibe o tamanho do seu cabelo natural

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos tira o megahair e decide mostrar qual é o tamanho natural do seu cabelo

Irmã do jogador de futebol Neymar Jr, a influenciadora digital Rafaella Santos surpreendeu seus seguidores ao revelar qual é o tamanho do seu cabelo natural. A estrela tirou o megahair dos fios e resolveu compartilhar esse momento de sua intimidade com os fãs.

Nas redes sociais, Rafaella surgiu com o cabelo natural na altura dos ombros e contou que está contente com o crescimento dos seus fios.

"Primeira vez que mostro realmente meu cabelo sem o megahair. Confesso que estou feliz com desenvolvimento dele, estamos desde dezembro cuidando estou muito feliz com o processo", disse ela, e completou: "Eu gosto muito e está com uma hidratação maravilhosa. Esse é realmente o meu cabelo sem mega".

Então, ela contou o motivo para usar megahair com frequência. "Eu gosto de cabelo cheio. Meu cabelo está enchendo. Algum dia, quem sabe, eu tiro o mega", revelou.

Nos últimos dias, Rafaella participou do podcast PodCats e falou sobre a fama e o rótulo de ser irmã de Neymar. “A fama é algo que eu nunca busquei. Sou a Rafaella hoje, só que sou irmã do Neymar ainda, e sempre vou ser. Matérias e todo lugar que eu vou, é 'irmã do Neymar'. Isso no começo me incomodava porque eu não queria ser famosa, estar comendo e uma pessoa tirar foto minha, eu ir num lugar e saberem ou inventarem coisas que não tinham cabimento. Mas eu entendi que era o preço que eu estava pagando pelo meu irmão ser um dos melhores jogadores atualmente, isso foi um respingo, e hoje eu aceito muito bem”, revelou ela.

Rafaella Santos é flagrada sem maquiagem no aeroporto

Há poucos dias, a influencer Rafaella Santos exibiu a sua beleza natural ao ser flagrada totalmente sem maquiagem no aeroporto. Ela desembarcou em Guarulhos, São Paulo, e foi fotografada com a sua beleza natural à mostra.

Surpresa com o flagra, Rafaella foi fotografada após retirar suas malas e mostrou o seu look de viagem. Ela usou um conjunto de moletom branco e com as unhas combinando.

Foto: Marcelo Sa Barreto e Leo Franco/ Agnews