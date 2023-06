Quantas plásticas Rafaella Santos fez? Influenciadora surpreende ao revelar lista

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos abre o jogo e revela quantos procedimentos estéticos e cirúrgicos já fez

A influenciadora digital Rafaella Santos, que é irmã do jogador de futebol Neymar Jr, abriu o jogo e revelou que já fez uma série de intervenções estéticas no rosto e no corpo. A morena listou todos seus procedimentos e cirurgias plásticas durante sua participação no podcast PodCats, comandado por Lucas Guimarães e Camila Loures.

"Já botei silicone, fiz lipo HD, botei boca, mas só embaixo... Em cima (da boca) eu não mexo há bastante tempo. Faço botox, mas de plástica só silicone e lipo", Rafaella explicou as mudanças na aparência e ressaltou que nunca passou por uma cirurgia facial: "No rosto só faço estética normal. Minha boca sempre foi carnuda. Só preencho algumas coisas", disse a beldade, totalizando 4 procedimentos.

A irmã mais nova do craque da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain também surpreendeu ao revelar que nunca fez nenhum procedimento estético em seu bumbum. Rafa contou que o volume na região chama atenção, mas que é 100% original: "Todo mundo acha que a minha é silicone, mas é natural", a influenciadora revelou durante a entrevista.

Filha de Nadine e Neymar, a influenciadora digital de 27 anos é conhecida por publicar fotos ousadas nas redes sociais. Rafaella incendeia a web com frequência ao exibir detalhes do corpão exuberante com vários cliques em paisagens de tirar o fôlego durante suas viagens ao redor do mundo.

Rafaella Santos abre o jogo sobre relação com Gabigol:

Ainda durante a entrevista no podcast PodCats, de Camila Loures e Lucas Guimarães, a influenciadora digital Rafaella Santos abriu o coração sobre a boa relação que mantém com o ex-namorado, o jogador de futebol Gabigol. Entre 2017 e 2019, a morena namorou com o craque do Flamengo. Em 2021 eles reataram a relação, que acabou chegando ao fim.