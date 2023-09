Radicalizou! Camila Queiroz muda completamente o visual: ''Nova era''

Após fim das gravações de 'Amor Perfeito', Camila Queiroz muda a cor dos cabelos e choca com resultado

A atriz Camila Queiroz chocou ao mostrar seu novo visual nesta segunda-feira, 11. Após o fim das gravações da novela das sete, Amor Perfeito, a artista resolveu mudar completamente a cor dos seus fios e impressionou com a transformação drástica.

Em um vídeo cheio de atitude, a famosa exibiu seu antes e depois. Inicialmente morena, a esposa do ator Klebber Toledo chocou ao surgir muito loira. A atriz então revelou que essa nova era é para uma próxima personagem.

"My new BLONDE era. Ready to my next character", escreveu ela em inglês sobre a nova era loira para seu próximo trabalho. Nos comentários, os internautas ficaram perplexos com o resultado. "É linda até loira", disseram. "Uau", exclamaram outros.

Em junho, Camila Queiroz comemorou seu aniversário de 30 anos. Além da festa fora do trabalho, ela foi surpreendida nos bastidores de Amor Perfeito com uma celebração surpresa.

Veja o novo visual de Camila Queiroz:

Camila Queiroz relembra casamento luxuoso com Klebber Toledo

A atriz Camila Queiroz compartilhou um vídeo relembrando o casamento luxuoso que teve com o ator Klebber Toledo. Celebrando cinco anos do grande dia, no dia 25 de agosto, a artista impressionou ao exibir o registro mostrando detalhes do evento deslumbrante.

De vestido branco e grinalda, a famosa apareceu belíssima em um cenário delicado com muitas flores. A cerimônia foi realizada ao ar livre em uma praia com uma vista impecável."5 anos do dia mais feliz de nossas vidas! Bodas de Madeira #HappyAniversary to us", escreveu Camila Queiroz sobre estarem comemorando mais um ano de união.

