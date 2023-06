Camila Queiroz mostra festas de seus 30 anos: 'Privilégio'

Comemorando 30 anos, Camila Queiroz mostra festas que ganhou em casa e no trabalho para seu aniversário

A atriz Camila Queiroz está fazendo aniversário nesta quarta-feira, 28, e mostrou como foram as festa para celebrar a chegada de seus 30 anos. Para comemorar a idade marcante em grande estilo, a famosa teve alguns eventos, um em casa e outro no trabalho.

Em sua rede social, a esposa de Klebber Toledo compartilhou os registros da reunião e encantou com os detalhes. Com a família e amigos, a atriz ganhou uma festinha intimista com bolo personalizado e muitos docinhos.

Nos bastidores da novela das seis, Amor Perfeito, Camila Queiroz também ganhou parabéns com bolo e muitos balões. A atriz apareceu ao lado de Mariana Ximenez e de outros colegas de trabalho comemorando seu aniversário.

"Não é todo dia que se tem o privilégio de completar 30 anos fazendo o que ama, ao lado das pessoas que você mais ama e recebendo todo esse amor e carinho do mundo! Acho que vou explodir de tanto amor. Obrigada, obrigada, obrigada!", disse ela ao exibir os registros especiais.

Ainda nos últimos dias, Camila Queiroz foi homenageada pela modelo Nicole Bahls ao ter seu nome usado para nomear uma das vacas da ex-A Fazenda. A atriz então reagiu ao saber da escolha inusitada da ex-panicat.

Camila Queiroz relembra época de modelo: "Nem um copo d'água"

Camila Queiroz falou sobre a desvalorização que as modelos vivem, principalmente quanto estão começando na carreira. A atriz contou que não sente falta da exploração da profissão. Ao jornalista Lucas Pasin, do Splash, ela afirmou: "Eu não sinto saudade da humilhação que as modelos vivem, porque muitas vezes você vai fazer um trabalho e não te oferecem nem um copo da água".

"Eu amo ter sido modelo antes de ser atriz. Isso quer dizer que eu possa ter sofrido bullying, sofrido algum tipo de preconceito, mas eu não me importo. Eu não me apego a isso. Tenho muito orgulho de ter sido modelo", disse ela. "Está cada vez mais perdendo espaço [a profissão]. Na minha época como modelo, a gente já estava perdendo muito espaço e, hoje, elas competem com a gente [atrizes] e influencers. Então, é uma carreira que cada vez mais as meninas estão buscando outras alternativas", disse sobre as tendências no mercado da moda.