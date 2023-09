Camila Queiroz fala sobre mudança no visual e explica motivo: “Meu trabalho”

A atriz Camila Queiroz comentou o que motivou sua mudança no visual e compartilhou mais fotos nas redes sociais

Nesta segunda, 11, Camila Queiroz surpreendeu seus seguidores ao revelar seu novo visual. Com o fim das gravações da novela “Amor Perfeito”, a atriz surgiu loira em suas redes sociais e recebeu diversos elogios dos seguidores.

Já nesta terça-feira, 12, a artista foi ao seu Instagram explicar suas motivações para radicalizar no visual e ainda compartilhou mais fotos mostrando a nova cor de cabelo e o processo de descoloração.

“Meu corpo é instrumento do meu trabalho, sempre foi. Fazer transformações, sejam elas grandes ou pequenas, sempre me trouxeram muita empolgação e provocação, é parte muito importante da criação de um personagem”, começou dizendo Camila, já adiantando que a mudança de visual foi por conta de um papel.

Para a surpresa dos fãs, Camila contou qual o papel que a fez ficar loira para as telinhas: “Essa transformação além de muito aguardada por mim, é parte fundamental da história da Sofia, protagonista de Beleza Fatal, minha próxima novela na HBO Max”.

Além da protagonista Camila Queiroz, a novela brasileira do streaming HBO Max irá contar com elenco de peso, tendo nomes como Giovanna Antonelli, Vanessa Giácomo, Caio Blat, Herson Capri,Camila Pitanga e Murilo Rosa.

Nos cometários, a modelo e esposa do surfista Pedro Scooby, Cintia Dicker comentou: “Gata”. Já Pabllo Vittar aprovou a mudança: “Linda”. A atriz Giovanna Lancellotti também curtiu o novo cabelo: “Ficou muito linda”. E Mariana Ximenes, que contracenou com Camila em “Amor Perfeito”, comentou: “Wow Cami, está estonteante! Sucesso”.

Os seguidores de Camila também aprovaram o novo visual e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Eu estava esperando ansiosamente essas fotos. Gente do céu, como pode ficar linda com tudo. Camila Queiroz você foi longe demais dessa vez”, elogiou uma fã. Outra seguidora escreveu: “Sempre se entregando de corpo e alma, tenho certeza que a Sofia será mais um grande sucesso! Parabéns por estar sempre disposta a fazer o que é necessário para dar vida as suas personagens”.

Quem também deu uma repaginada no visual recentemente foi a campeã do BBB 23, a médica Amanda Meirelles. Assim como Camila, Amanda também comentou sobre a importância desse novo visual em sua vida.

“As mudanças que ocorrem nas nossas vidas têm um impacto profundo em nosso mundo interno e na maneira como nos enxergamos. E é claro que para essa nova fase da minha vida eu teria que contar com profissionais incríveis para essa transformação. Essa sou eu nessa nova fase, gostaram?”, disse ela.