Ex-BBB Amanda Meirelles renova o visual e fica mais loira

Ex-BBB e médica Amanda Meirelles fala sobre transformação em seu cabelo: ‘Nova fase da minha vida’

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles está com novo visual! Neste sábado, 2, ela contou para os fãs que passou por uma transformação em seu cabelo e ficou ainda mais loira.

Em um vídeo, a estrela ostentou imagens de antes e depois da mudança no cabelo. Ela fez mais mechas loiras e cortou os fios na altura dos ombros.

Na legenda, Amanda falou sobre a decisão de mudar o visual. “As mudanças que ocorrem nas nossas vidas têm um impacto profundo em nosso mundo interno e na maneira como nos enxergamos. E é claro que para essa nova fase da minha vida eu teria que contar com profissionais incríveis para essa transformação. Essa sou eu nessa nova fase, gostaram?”, disse ela.

View this post on Instagram A post shared by Amanda Meirelles 🤙🏼 (@ameirelles)

Amanda Meirelles conta o que fez com o prêmio do BBB 23

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles já definiu o destino do seu prêmio milionário do reality show da Globo. Ela venceu o Big Brother Brasil 23 em abril deste ano e conquistou a fortuna de R$ 2.880.000. Agora, a estrela contou o que fez com o valor impressionante e mostrou que é bem contida em seus gastos.

Amanda revelou que colocou o dinheiro em um investimento após pagar uma viagem para os seus pais para Bariloche, já que eles queriam conhecer a neve. “O dinheiro está aplicado e rendendo. Com os rendimentos, eu pago a parcela do Fies (financiamento estudantil). Eu sempre lidei com o fato de não ter dinheiro. E agora que tenho eu vejo que a responsabilidade é muito maior. Então, sempre penso: 'Vale a pena comprar? Vale a pena gastar?'”, contou ela em entrevista na coluna Play, do Jornal O Globo.

“Sou bem mão de vaca. Mas lógico que me dou uns mimos às vezes. Compro, mas sempre com parcimônia e cautela, para que o dinheiro permaneça ali e eu não fique sem”, afirmou ela.