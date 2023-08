Após polêmica no Oscar de 2022, Jada Pinkett Smith mostra crescimento de cabelo

A atriz Jada Pinkett Smith, que tem alopecia e foi alvo de piada no Oscar 2022, mostrou o crescimento de seu cabelo nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 7, Jada Pinkett Smith surpreendeu seus seguidores ao mostrar em seu Instagram o crescimento de seu cabelo. A atriz sofre com a doença autoimune alopecia, que resulta na queda de cabelos.

Por conta de sua doença, Jada decidiu raspar os cabelos de 2021. E agora, de acordo com ela, parece que seu cabelo voltou a crescer. A artista publicou uma selfie em seu quintal em que aparecia com um pouco de cabelos brancos na cabeça.

“Este cabelo está agindo como se quisesse tentando voltar. Ainda tem alguns pontos problemáticos, mas vamos ver”, comentou a esposa do ator Will Smith na legenda da postagem.

A condição de Jada virou polêmica no ano passado. Durante a transmissão do Oscar 2022, o apresentador Chris Rock fez uma piada por conta do cabelo raspado da atriz. “Jada, eu amo você. G.I Jane 2, mal posso esperar para ver”, disse o comediante ao vivo, fazendo referência ao filme G.I Jane (traduzido como “Até o Limite da Hora” aqui no Brasil), em que a estrela Demi Moore tem o cabelo raspado no filme. Porém, Jada raspou seus cabelos por conta de sua doença autoimune.

Jada claramente não gostou da brincadeira e fitou Chris com olhares de desaprovação. Logo após isso, seu esposo, Will Smith gritou ao vivo: “Tire o nome da minha esposa da sua boca”. O ator então foi em direção ao palco e deu um tapa na cara de Chris Rock, protagonizando um dos momentos mais marcantes do Oscar.

Após o tapa, Will Smith foi banido do Oscar e de todos os eventos relacionados à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por 10 anos. Vale ressaltar que naquela mesma noite, logo após o tapa, ele subiu ao palco para pegar a estatueta de Melhor Ator pelo filme “King Richard”.

Jada também se pronunciou sobre o ocorrido alguns meses após o famoso tapa ao vivo: "Minha esperança mais profunda é que esses dois homens inteligentes e capazes tenham a oportunidade de se curar, conversar sobre isso e se reconciliar", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)

Meio ambiente!

Recentemente, Jada se reuniu com ativistas brasileiros em defesa da floresta amazônica e do meio ambiente. A atriz compartilhou em suas redes sociais uma celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente.

“Ontem me encontrei com os maravilhosos Benki Piyako e Chris Nunez para saber como podemos ajudar o ativista Txai Suruí a parar a PL do Marco Temporal. Assine e compartilhe a petição: together.earth. Nosso planeta precisa que você aja”, escreveu a atriz na postagem se colocando a contra o Projeto de Lei do Marco Temporal.

Este Projeto de Lei se baseia em uma tese jurídica que os povos indígenas tem direito de ocupar apenas as terras que já ocupavam ou disputavam em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. Na prática, isso faria com que diversos indígenas sejam expulsos das terras que ocupam, caso não sejam capazes de comprovar que estavam lá antes de 1988.