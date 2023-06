Jada Pinkett Smith se reúne com ativistas brasileiros em prol da preservação da Amazônia

Atriz Jada Pinkett Smith encontra ativistas brasileiros para discutir urgência de preservação da Amazônia

Nesta segunda-feira, 5, a atriz Jada Pinkett Smith usou suas redes sociais para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. A mulher de Will Smith posou ao lado de ativistas brasileiros, chamando a atenção para a PL do Marco Temporal e a urgência da preservação da Amazônia.

“O futuro da floresta amazônica está em perigo, e os legisladores brasileiros estão tomando decisões esta semana que podem anular os direitos dos povos indígenas que protegem 80% da biodiversidade do nosso planeta”, começou a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Ontem me encontrei com os maravilhosos Benki Piyako e Chris Nunez para saber como podemos ajudar o ativista Txai Suruí a parar a PL do Marco Temporal. Assine e compartilhe a petição: together.earth. Nosso planeta precisa que você aja”, completou a atriz.

De acordo com o site oficial da Câmara dos Deputados, o Marco Temporal é uma tese jurídica na qual os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição.

Na prática isso permite que os indígenas sejam expulsos das terras que ocupam, caso não se comprove que estavam lá antes de 1988, não autorizando que os povos que já foram expulsos ou forçados de seus locais de origem voltem para suas terras.

Atualmente, o Marco Temporal está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal e até o momento, dois ministros votaram. Edson Fachin se manifestou contra, enquanto Nunes Marques votou a favor. Hoje, o julgamento está suspenso por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes e deve voltar a ser julgado no dia 7 de junho.

Jada Pinkett Smith é uma atriz de 51 anos de idade, nascida no dia 18 de setembro de 1971, na cidade de Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos da América. Casada com o ator Will Smith, protagonizou de forma indireta a briga entre o marido e o comediante Chris Rock, após Will subir no palco para agredir o humorista depois de uma piada sobre uma doença que a esposa sofre.