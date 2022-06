Jada Pinkett Smith fala pela primeira vez sobre o tapa de Will Smith em Chris Rock

A atriz Jada Pinkett Smith se pronunciou pela primeira vez sobre a polêmica no Oscar

01/06/2022

Jada Pinkett Smith (50) se pronunciou pela primeira vez sobre o tapa do marido, Will Smith (53), em Chris Rock (57) durante a cerimônia do Oscar 2022.

Durante o seu programa no Facebook, a atriz abriu o coração sobre a situação, onde o humorista fez uma piada sobre a sua alopecia.

"Minha esperança mais profunda é que esses dois homens inteligentes e capazes tenham a oportunidade de se curar, conversar sobre isso e se reconciliar", disse ela.

Por fim, a artista declarou: "A forma como o mundo está hoje, nós precisamos dos dois. Todos nós, na verdade, precisamos um do outro mais do que nunca. Até lá, eu e Will vamos continuar fazendo o que estamos fazendo pelos últimos 28 anos, que é continuar tentando entender juntos o que é essa coisa que chamamos vida. Obrigada por me escutar", concluiu.

Vale ressaltar que por conta da agressão, Will Smith foi banido do Oscar e de todos os eventos da academia por 10 anos.

