Will Smith é banido da cerimônia do Oscar por dez anos

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 16h05

Nesta sexta-feira, 8, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decidiu banir Will Smith (53) da cerimônia do Oscar por dez anos.

Os membros do Conselho da Academia decidiram que, por conta do tapa que o ator deu no comediante Chris Rock (57) durante a transmissão da cerimônia, o vencedor do prêmio de Melhor Ator deste ano será banido do Oscar por uma década.

"Esta ação que estamos tomando hoje em resposta ao comportamento de Will Smith é um passo em uma meta maior de proteger nossos apresentadores e convidados, e restaurar a confiança na Academia. Nós também esperamos que isso possa iniciar um tempo de cura e restauração para todos os envolvidos e impactados", escreveram o Presidente e o CEO da Academia em nota.

Ainda na nota oficial, os membros da alta cúpula da Academia agradeceram Chris Rock por manter a compostura diante do incidente que aconteceu no dia 27 de março. "Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão ao Sr. Rock por manter a compostura em circunstâncias extraordinárias".

A Academia já havia aberto um processo disciplinar para avaliar o que seria feito em relação a atitude do ator. E na última sexta-feira, 1, Will renunciou da sua posição na Academia.

A vida depois do tapa

Durante a transmissão do Oscar 2022, após Chris Rock fazer uma piada com a doença da sua esposa Jada Pinkett Smith (50), Will Smith subiu ao palco e deu um tapa no comediante.

Depois do ocorrido, o ator foi ao palco levantar a estatueta por sua atuação no filme King Richard. Durante seu discurso, Smith se desculpou com a Academia e aqueles ali presentes.

No dia seguinte da cerimônia, a estrela de Um Maluco no Pedaço fez um post em seu Instagram se desculpando novamente pelo ocorrido.

Na última segunda-feira, 4, foi revelado que Will Smith irá para um retiro e "receberá ajuda para controlar o estresse".