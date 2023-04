Aos 40 anos, Priscila Fantin exibe corpaço sarado em selfie de biquíni

Priscila Fantin eleva a temperatura das redes sociais ao mostrar sua beleza em foto de biquíni durante dia de sol

A atriz Priscila Fantin (40) aproveitou o último final de semana para renovar o bronzeado ao ar livre. A estrela colocou o biquíni estampado e fininho e foi relaxar ao ar livre. Antes de sair de casa, ela registrou uma selfie do seu modelito.

Na foto, ela surgiu sorridente ao ostentar o seu corpo sarado e curvilíneo. “O máximo que consegui fazer nesse domingo foi uma hora de sol com música!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas elogiaram a beleza da atriz. “Muito gata”, disse um fã. “Linda demais”, afirmou outro. “Super maravilhosa”, declarou mais um. “Deusa da beleza”, escreveu outro.

Atualmente, a atriz está no elenco da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Priscila Fantin (@priscilafantin)

Priscila Fantin faz cirurgia

Há poucos meses, a atriz Priscila Fantin explicou qual foi a cirurgia que fez há pouco tempo. Há poucos dias, ela chamou a atenção dos fãs ao mostrar fotos no hospital e, agora, tranquilizou os seguidores sobre o que aconteceu. A estrela contou que fez uma cirurgia plástica para retirar o tecido mamário e colocar uma prótese de silicone e também aproveitou para fazer uma lipo a laser.

Fantin contou que decidiu fazer a cirurgia nos seios por causa dos efeitos do ciclo menstrual em seu corpo. Ela revelou que sempre sofreu muito com os sintomas neste período do mês e ficava incomodada com as limitações por causa das dores. Assim, ela decidiu fazer o procedimento para retirar o tecido mamário e substituir por uma prótese, pensando em seu bem-estar.