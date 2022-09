Priscila Fantin preocupa os fãs ao compartilhar fotos no hospital: "Fique bem"

A atriz Priscila Fantin compartilhou algumas fotos no hospital com os seios enfaixados, e deixou os seguidores preocupados

Priscila Fantin(39) deixou os seguidores preocupados ao compartilhar uma sequência de cliques no hospital na tarde deste domingo, 4.

Nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram, a atriz aparece em uma maca do hospital com a região dos seios enfaixados. Além disso, ela também mostra registros tomando uma sopa e recendo cuidados durante a internação.

Mesmo hospitalizada, a atriz ainda mostrou alguns cliques sorridentes e explicou que em breve vai dar detalhes do ocorrido. "A evolução é lenta, mas é certa (fácil não é!) Um passo pra trás pra dar dois pra frente. 5 dias em 4 fotos. Amanhã conto tudinho!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Boa recuperação", disse uma seguidora. "Fique bem", desejou outra. "Espero que estejas bem", falou mais uma.

Confira a publicação de Priscila Fantin no hospital:

Fotos de biquíni

Priscila Fantin abriu um álbum de fotos nas redes sociais para mostrar como foi o seu dia na praia. Nos cliques, a atriz apareceu só de biquíni fio-dental enquanto renovava o bronzeado em seu momento ao ar livre, e ostentou as suas curvas impecáveis em fotos de vários ângulos.

