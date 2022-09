Priscila Fantin revela motivo de cirurgia que fez há poucos dias

Após mostrar fotos no hospital, Priscila Fantin explica qual foi a cirurgia que decidiu fazer: 'Estou bem feliz'

A atriz Priscila Fantin voltou às redes sociais para explicar qual foi a cirurgia que fez há cerca de uma semana. Há poucos dias, ela chamou a atenção dos fãs ao mostrar fotos no hospital e, agora, tranquilizou os seguidores sobre o que aconteceu. A estrela contou que fez uma cirurgia plástica para retirar o tecido mamário e colocar uma prótese de silicone e também aproveitou para fazer uma lipo a laser.

Fantin contou que decidiu fazer a cirurgia nos seios por causa dos efeitos do ciclo menstrual em seu corpo. Ela revelou que sempre sofreu muito com os sintomas neste período do mês e ficava incomodada com as limitações por causa das dores. Assim, ela decidiu fazer o procedimento para retirar o tecido mamário e substituir por uma prótese, pensando em seu bem-estar.

Inclusive, ela disse que já tinha feito uma cirurgia de redução das mamas há alguns anos. “Há três anos, depois de muito trabalhar a minha mente, porque eu era extremamente resistente em fazer qualquer tipo de interferência na ordem natural das coisas, eu resolvi fazer redução da mama. Desde os meus 16 anos de idade, eu estou com 39, eu tenho displasia mamária. A cada menstruação, incha muito, fica muito dolorido, muito pesado, febril... Então, esse efeito sanfona, amamentando e a forma como eu era mais relapsa em relação aos cuidados comigo mesma me deixaram de um jeito que eu não conseguia me olhar no espelho, eu não gostava do que eu via, eu não me sentia segura, não tinha autoconfiança. E foi uma luta na época. Foi muito dificil o processo interno em relação a isso, a essa decisão, e o medo que eu tinha de ir para uma sala de cirurgia, mas fui e foi muito bom”, disse ela.

Priscila Fantin explica a decisão de fazer nova cirurgia

Porém, Priscila Fantin não gostou de como ficou a cicatriz da primeira cirurgia e decidiu que precisava fazer outro procedimento. “Mas teve uma questão de cicatrização que ficou de um jeito que eu não curti. Eu queria consertar isso. Era só fazer essa correção, mas veio a pandemia, e pasaram três anos dessa cirurgia. E, apesar de eu ter tirado bastante volume, o meu tecido mamário continuou o mesmo e o comportamento do meu organismo é igual. Então todo mês, há 23 anos, existe esse momento de ter quatro dias ou mais que fica nessa delicadeza, porque me incomoda muito, dói, pesa. Atrapalha o meu dia a dia. E tendo em vista que eu já perdi algumas pessoas na minha família com câncer, eu pensei: por que não, de repente, eu trocar o tecido mamário por uma prótese do mesmo tamanho do que puder ser retirado para evitar a oscilação? Eu ponderei muito essa ideia, porque eu sempre tive aflição de pensar sobre isso”, declarou.

Por fim, a atriz contou os procedimentos que fez a nova cirurgia. “O que eu fiz agora: eu fui consertar essa coisinha que me incomodava, achei válido trocar o tecido mamário pela prótese, o mesmo tanto que saiu, colocou de volta, então não vai fazer muita diferença estéticamente falando, mas para o meu bem-estar vai fazer muita diferença. E eu tinha feito em consultório a lipo laser no braço, só que como a quantidade de gordura é muito pouca, eu não fiquei satisfeita. Então eu queria secar mais o braço. Eu aproveitei que estaria ali fazendo a cirurgia nos seios para fazer a lipo laser em algumas áreas que me incomodam há muitos anos”, disse ela, que gostou do resultado. “Estou bem feliz. Agora é drenagem duas vezes por semana e está tudo certo”, finalizou.

