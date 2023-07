Angélica coloca sua pinta para jogo ao apostar em look arrasador

De pernas de fora, Angélica coloca sua pinta para jogo ao apostar em look cheio de atitude

A apresentadora Angélica deu um show de beleza com muita atitude em novas fotos publicadas em sua rede social. Nesta quinta-feira, 27, a loira compartilhou cliques antes de sair para curtir e chamou a atenção ao aparecer arrasadora.

Apesar de ter escolhido um look todo preto, a esposa de Luciano Huck não apareceu despercebida. Isso porque, a artista apostou em um vestido curtinho, que deixou sua icônica pinta em evidência. De pernas de fora, Angélica se exibiu.

"Vamos?", escreveu a ex-apresentadora global na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a beleza da musa. "Linda", falaram os fãs e até Adriane Galisteu. "Gata", elogiaram outros.

É bom lembrar que nos últimos dias, Angélica estava com a família em Porto Fino, na Itália. Por lá, ela curtiu momentos luxuosos e cheios de estilo. Inclusive, a loira encontrou a amiga Grazi Massafera e a filha dela com Cauã Reymond.

Angélica desabafa

Nesta terça-feira, 18, a apresentadora de 49 anos de idade, Angélica, decidiu usar suas redes sociais para desabafar sobre as dificuldades de lidar com a internet e a cobrança por uma vida perfeita feita pelos seguidores. A famosa ainda aproveitou para revelar como tem feito para se manter menos ansiosa recentemente.

“Com o avanço da tecnologia e a polarização das mídias sociais, acabamos nos deparando com uma realidade em que tudo parece perfeito, e a cobrança por uma imagem idealizada se torna constante. Eu também já passei por momentos em que me senti sobrecarregada com essa pressão toda. A expectativa de sempre estar perfeita e ter uma vida impecável me deixava ansiosa e insegura”, começou a apresentadora.

“Percebi que precisava encontrar ferramentas de bem estar para aprender a lidar com tudo isso. Através de momentos de auto cuidado e práticas como a meditação e exercícios físicos, encontrei uma maneira de equilibrar a minha relação com as redes sociais”, continuou Angélica, revelando como passou a tentar equilibrar a sua relação com a internet.

Angélica aproveitou também para frisar que passou a lidar com a pressão da internet com o auto cuidado. “Aprendi a valorizar quem sou de verdade, reconhecendo que não preciso corresponder aos padrões irreais. Quero encorajar vocês a encontrar ferramentas que promovam o bem estar mental e emocional. Lembrem-se que somos ser humanos reais com altos e baixos, não precisamos nos comparar constantemente com o que vemos nas telas”, disse.