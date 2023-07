Adriane Galisteu causa ao exibir pernas com pelos loiros: 'Não combinam'

Usando peça da Barbie, Adriane Galisteu causa ao esbanjar corpaço escultural com pelinhos descoloridos

A apresentadora Adriane Galisteu causou com um novo clique em sua rede social nesta quinta-feira, 20. Entrando na onda de Barbie, a famosa apostou em um maiô rosa com o nome da boneca escrito pela peça e deu o que falar.

Curtindo férias na Grécia, a loira surgiu deslumbrante e mostrou ser a boneca da vida real. Fazendo pose, Adriane Galisteu empinou seu corpaço escultural e deu um show de beleza sem perder o estilo. Ao deixar as pernas à mostra, a artista chamou a atenção com os pelos descoloridos.

"Hey Barbie, let’s do it bi**h", escreveu ela em inglês sobre fazer as coisas. Nos comentários, ela recebeu elogios e dividiu opiniões mais uma vez por ficar com os pelinhos loiros. "Sempre linda, mas esses pelos na perna não combinam", disseram. "As invejosas falando mal do corpo e dos pelos da nossa barbie", defenderam outros.

Durante o Carnaval deste ano, Adriane Galisteu foi criticada por ter aparecido com as pernas peludas e rebateu os comentários negativos sobre sua escolha. "Sempre tive a perna cabeluda! Gente chama. As pessoas estão ficando chata demais. Fala do meu samba, da minha perna, do meu peito. Affe”, reclamou ela para o jornal Folha de S. Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Ainda nas últimas semanas, Adriane Galisteu escandalizou ao fazer fotos só de calcinha em uma sacada de um prédio. Antes da Grécia, a famosa foi para a Tailândia, onde também roubou a cena ao tomar sol.

Roberto Justus se explica após polêmica com Adriane Galisteu

Após ser criticado nas redes sociais por falas polêmicas sobre a ex, Adriane Galisteu, o empresário Roberto Justus decidiu se pronunciar sobre o assunto. Nos stories de seu Instagram, o marido da influenciadora digital Ana Paula Siebert se explicou após a repercussão de sua fala durante entrevista a Luciana Gimenez. Durante o bate-papo, ele contou sobre os motivos do término com Galisteu. Os dois foram casados entre 1998 e 1999, e Justus chegou a dizer que a apresentadora vestia "roupas de brechó" e "fumava".

"Não tenho o hábito de dar ibope às matérias sensacionalistas e retiradas de contexto. Mas, em respeito a Galisteu, pela qual tenho muito carinho e admiração (e quem assistiu à entrevista completa que dei no podcast da Luciana Gimenez, pode claramente perceber isso), gostaria de esclarecer que quando me referi a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis apenas exemplificar que nossos estilos são diferentes, ela é muito mais fashion, descolada e descontraída do que eu", iniciou ele.