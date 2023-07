Os looks de Eva Huck durante as férias em família

Filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck chama a atenção com seus looks coloridos e fofíssimos durante viagem em família

Os apresentadores Luciano Huck e Angélica aproveitaram o período de férias para viajar com os três filhos, Joaquim, Benício e Eva. A família foi aproveitar o verão europeu em vários destinos de viagem, incluindo a Itália e a França, e registrou vários momentos nas redes sociais. Com isso, os looks da pequena Eva chamaram a atenção.

Com apenas 10 anos de idade, Eva mostrou que já tem estilo e adora looks coloridos. Durante as férias com a família, a menina apostou em peças de roupa frescas e leves para curtir os dias do verão europeu. Ela surgiu com vestidos estampados encantadores e shorts jeans com camiseta básica.

Nas fotos, Eva sempre apareceu ao lado dos pais e dos irmãos mais velhos e caprichou nos seus sorrisos e poses para os registros dos seus dias de descanso.

Veja as fotos do looks de Eva:

Angélica fala sobre a filha seguir caminho artístico: ''Muita angústia''

A apresentadora Angélica falou sobre a filha, Eva Huck, seguir um caminho artístico como ela teve desde o início de sua vida. Em uma conversa sincera no podcast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), a loira comentou sobre a caçula ser a mais aparecida dos filhos e gostar dos holofotes.

Sem titubear, Angélica logo disparou que não deseja que Eva tenha uma carreira tão cedo como ela. "Sinceramente, não, ela vai ver essa entrevista um dia e vai ficar um pouco chateada comigo, porque eu acho que tem um preço também, uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia", declarou.

A artista falou mais sobre o medo da herdeira ser famosa. "No mundo que a gente vive hoje de tanta crítica, que machuca e não tem rosto, como mãe me preocupa muito, se pudesse colocava dentro de uma bolsinha e carregava", disse.

Contudo, a esposa de Luciano Huck não se mostrou totalmente contra a ideia da garota ser artista. "Por outro lado, se for a história dela, porque a gente vai na onda dela, a gente segurou por um tempinho, ela é aparecida, ela gosta, ela fala que quer ser atriz na Broadway, ela quer atuar, cantar e dançar, a gente brinca que eu pari uma Claudia Raia", falou.