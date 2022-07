Fernanda Paes Leme relembra briga com Giovanna Ewbank: ''Ainda me emociona''

A atriz Fernanda Paes Leme chegou a ser desconvidada do casamento de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank na época

06/07/2022

A briga entre Fernanda Paes Leme (39) e Giovanna Ewbank (35) relembrada por Bruno Gagliasso (40) no primeiro episódio de Quem Pode, Pod, viralizou nas redes sociais.

Por isso, Fepa fez questão de usar as suas redes sociais para comentar sobre o ocorrido, onde elas ficaram anos sem se falar.

No feed, a apresentadora do podcast compartilhou o trecho onde os amigos contam a situação e garantiu que tudo ficou no passado.

"Esse trechinho do videocast é bem simbólico pra mim e tenho visto muitas pessoas compartilhando. É importante dizer o quanto tudo isso foi superado, mas ainda me emociona e só assim posso me distanciar pra poder analisar o passado. Amo o Bruno e amo a Gio como pessoas independentes e como casal. Foi uma construção que só foi possível com o amadurecimento de cada um dos três", disse ela.

Em seguida, a atriz fez uma reflexão sobre amizade. "Amizade é algo que ao mesmo tempo que é forte, também é frágil, pq é um sentimento íntimo, de alguém que não faz parte da sua família, alguém que não tem um laço de sobrenome contigo, mas que vocês se escolhem para estar lado a lado, isso é muito forte. Mas que não tá imune a erros, a desconfianças, a mudanças e isso nos fragiliza".

Por fim, Fernanda fez uma declaração a amiga. "Hoje me sinto muito feliz e orgulhosa em estar ao redor dessa mesa, tocando um projeto tão bonito e pessoal com @gioewbank, recebendo o Bruno e mostrando um pouco mais de quem somos pra vocês!", concluiu.

