Zé Vaqueiro emociona ao celebrar nova conquista do filho caçula: “Não está mais”

Milagre! Zé Vaqueiro e Ingra Soares emocionam ao celebrar evolução no quadro do filho caçula, Arthur, que está internado na UTI desde o nascimento

Neste sábado, o cantor Zé Vaqueiro e a sua esposa, a influenciadora digital Ingra Soares, usaram as redes sociais para celebrar uma novidade sobre o estado de saúde do filho caçula, Arthur. O pequeno, que nasceu com uma síndrome rara em julho do ano passado e desde então está internado na UTI, foi extubado após oito meses.

Através dos stories do Instagram, o cantor e a influenciadora compartilharam um novo registro do bebê, que agora aparece sem uma das sondas. Embora ainda necessite do apoio de alguns aparelhos em sua hospitalização, a conquista deixou os papais radiantes. Eles dividiram um clique em que pequeno aparece dormindo tranquilamente, abraçado a um bichinho de pelúcia, para revelar a novidade.

Na legenda, os papais orgulhosos compartilharam as boas novas com os seguidores: “Bom dia! Estou bem melhor, não estou mais entubado”, Ingra se derreteu e escreveu como se fosse o pequeno conversando. “Obrigado Deus. Meu amor não está mais entubado, graças a Deus”, escreveu Zé, que completou com um emoji emocionado e um coração.

Zé Vaqueiro comemora evolução no quadro do filho caçula - Reprodução/Instagram

Em março deste ano, Ingra também dividiu uma evolução do herdeiro e contou que ele já estava se alimentando através de uma colher. "Minha família vive o milagre de Deus. Cada evolução do nosso filho é uma alegria, um choro de gratidão porque Deus é bom o tempo todo. Eu te amo, Arthur", publicou a influenciadora, na ocasião.

Vale lembrar que o pequeno Arthur recebeu o diagnóstico de trissomia do cromossomo 13 e Síndrome de Patau, uma doença genética que compromete seu desenvolvimento. Além do menino, Zé Vaqueiro e Ingra Soares também são pais de Daniel, de três aninhos, e Nicole, de 13 anos, por isso, dividem a rotina em casa com os pequenos e as idas ao hospital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐚 𝐒𝐨𝐚𝐫𝐞𝐬 (@lngra_)

Filho de Zé Vaqueiro foi batizado:

A influenciadora digital Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, usou as redes sociais para dividir um novo registro encantador do filho caçula, o pequneo Arthur, na última quinta-feira, 11. Em seu Instagram oficial, Ingra contou que o bebê foi batizado. Na imagem publicada, o bebê aparece usando uma roupinha branca para a ocasião especial.

"Nosso Arthur foi batizado em nome de Jesus, amém. 'Quem crer e for batizado será salvo.' Marcos 16:16", escreveu ela na legenda da postagem. Nos comentários, diversos famosos e fãs deixaram mensagens carinhosas à família de Zé Vaqueiro. "Glória a Deus!!!", declarou a cantora Solange Almeida. "Essa família é especial demais", disse a ex-BBB Kerline; veja os cliques.