Viviane Araújo não segura às lágrimas ao amamentar o filho: ''Não aguento''

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 09h15

A atriz Viviane Araújo (47) emocionou os fãs na noite da última quarta-feira, 14, ao publicar um novo vídeo emocionante em suas redes sociais ao lado do filho, o pequeno Joaquim. Na gravação registrada durante a madrugada, ela aparece vivendo um momento único com o herdeiro.

Na publicação, ela aparece amamentando o filho e conversando com o pequeno para que ele não durma: "Isso, filho, eu sei que dá um soninho, mas você não pode dormir aqui, não. Tem que tomar o seu leitinho", disse ela, toda sorridente.

Já em outro momento, ela faz uma pequena brincadeira e começa a se emocionar: "Cadê? 'Bora'! Dormiu? Não", disse ela. Já com lágrimas nos olhos, a esposa de Guilherme Militão (34) não conseguiu segurar a emoção ao pegá-lo no colo. "Ai, gente, não aguento", disparou ela ao admirar o bebê.

Nascimento do Joaquim:

Joaquim é o primeiro filho da modelo, fruto do casamento com Guilherme Militão, e veio ao mundo com 3,465 quilos e 51 centímetros, por meio de uma cesárea. O casal deixou a maternidade na última quinta-feira, 8, e desde então, ela vem compartilhando momentos inesquecíveis com o bebê nas redes sociais.