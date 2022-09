Viviane Araújo amamenta o filho durante a noite e se derrete: ''Um bebê faminto''

Apaixonada, atriz Viviane Araújo exibe momento fofíssimo durante a amamentação do filho recém-nascido, Joaquim, e se derrete

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 09h44

Viviane Araujo (47) compartilhou mais um registro especial de suas noites com o pequeno Joaquim, de apenas 7 dias. Na madrugada desta terça-feira, 13, a atriz postou vídeo em que aparece amamentando o bebê, que veio ao mundo no último 6 de setembro.

Sorridente, a ex-dançarina surgiu amamentando o bebê durante a madrugada e aproveitou o momento para fazer uma pequena brincadeira sobre a sua alimentação. Sorridente e com um olhar apaixonado, ela apareceu com o herdeiro no colo.

"Quatro e doze da manhã. Temos um bebê faminto. Não tem hora para a minha fome, mãe. Não tem", se derreteu ela pelo momento.

Nascimento do Joaquim:

Joaquim é o primeiro filho da modelo, fruto do casamento com Guilherme Militão(34), e veio ao mundo com 3,465 quilos e 51 centímetros, por meio de uma cesárea. O casal deixou a maternidade na última quinta-feira, 8, e desde então, ela vem compartilhando momentos inesquecíveis com o bebê nas redes sociais.