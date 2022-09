Viviane Araújo posta foto tirada com Guilherme Militão há 12 anos: "Nosso amor estava escrito por Deus"

A atriz Viviane Araújo se declarou para o marido ao relembrar uma foto que eles tiraram juntos há 12 anos

Nesta quinta-feira, 1, Viviane Araújo (47) aproveitou o dia de TBT para dividir com os seguidores das redes sociais uma foto tirada com Guilherme Militão há 12 anos, quando eles nem imaginavam que um dia iriam ter um relacionamento.

A atriz, que está na reta final de seu primeiro filho, que se chamará Joaquim, aproveitou o registro para falar sobre o destino ter cruzado o caminho deles muitos anos depois do primeiro encontro totalmente despretensioso, e se declarou para o amado.

"12 anos se passaram depois que tiramos essa foto totalmente despretensiosa, mas nosso destino, nosso amor já estava escrito por Deus. E foi aí que ele, exatamente no tempo dele, transformou nossas vidas nos abençoando com nosso bem maior, nosso filho Joaquim. Te amo, marido", disse ela no vídeo.

Na legenda, Vivi também agradeceu a Deus por colocar Guilherme em sua vida. "Deus sabe de todas as coisas na vida da gente! E eu sou grata a ele por tudo que ele tem feito em minha vida! #tbt @gmmilitao", escreveu.

Confira a foto antiga de Viviane Araújo com Guilherme Militão:

