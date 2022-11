Viviane Araújo mostra reação encantadora do filho ao ouvir sua voz: ''Dá nisso''

Atriz Viviane Araújo encantou ao mostrar a carinha que o filho faz ao ouvir sua voz por perto

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 09h32

O filho de Viviane Araújo (47), Joaquim, de dois meses, encantou os internautas em mais uma aparição na rede social da mãe. Nesta quinta-feira, 17, a atriz exibiu registros do herdeiro rindo e deixou a todos babando com tanta felicidade.

Nos cliques, o pequeno apareceu dando gargalhada ao ouvir a voz da mãe. A musa de Carnaval então contou que ele fica assim ao escutar que está por perto.

"É só ele ouvir a minha voz que da nisso! Sequência de amor", derreteu-se Viviane Araújo ao exibir a forte conexão entre eles.

Nos comentários, não demorou para os internautas se mostrarem admirados com tanta fofura de Joaquim. "Que delícia", falaram os fãs. "E as pernocas", observaram outros o ganho de peso do garoto.

Ainda nos últimos dias, a atriz encantou ao mostrar Joaquim rindo com o pai em outra foto. O registro deu o que falar pela semelhança do menino com Guilherme Militão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

De look justo, Viviane Araújo exibe corpaço torneado após dois meses do nascimento do filho

Musa de Carnaval, Viviane Araújo já está se preparando para sambar no ano que vem. No último domingo, 13, ela marcou presença em um evento em sua escola de samba, o Salgueiro, com o marido, Guilherme Militão e impressionou com sua boa forma.

Dois meses após o nascimento do filho, Joaquim, a atriz surgiu deslumbrante e com a silhueta impecável em um look justíssimo.

