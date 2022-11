De look justo, Viviane Araújo exibe corpaço torneado após dois meses do nascimento do filho: ''Maravilhosa''

Viviane Araújo apostou em macacão coladíssimo para evento no Salgueiro e impressionou com boa forma após dar à luz

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 09h32

Musa de Carnaval, Viviane Araújo (47) já está se preparando para sambar no ano que vem. Neste domingo, 13, ela marcou presença em um evento em sua escola de samba, o Salgueiro, com o marido, Guilherme Militão e impressionou com sua boa forma.

Dois meses após o nascimento do filho, Joaquim, a atriz surgiu deslumbrante e com a silhueta impecável em um look justíssimo.

Para marcar presença no encontro, Viviane Araújo elegeu um macacão vermelho, da cor da escola, e chamou a atenção com suas curva esculturais. "Vamos curtir a feijoada", disse a famosa sobre o almoço fora de casa.

Nos comentários, os internautas encheram a artista de muitos elogios e se mostraram admirados com a beleza dela. "A maternidade deixa a mulher mais linda", notaram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Viviane Araújo mostrou um tratamento estético que está fazendo para eliminar a flacidez nas pernas que adquiriu durante a gravidez.

Viviane Araújo exibe corpaço em macacão colado; veja:

Viviane Araújo se derrete ao mostrar o marido com o filho sorrindo: ''A cara do pai''

A atriz Viviane Araújo compartilhou uma dose de fofura em sua rede social nesta sexta-feira, 11. Com uma foto cheia de amor do marido, Guilherme Militão, e do filho, Joaquim, sorrindo, a famosa encantou os internautas.

No registro publicado pela musa de Carnaval, o pequeno roubou a cena ao já surgir sentadinho e esbanjando seu charme com muita felicidade ao lado do pai, que também apareceu radiante curtindo o momento com o herdeiro.

"Sem estruturas pra essa foto. Eu olhando pra ela realmente entendo o verdadeiro significado da palavra AMOR!", derreteu-se a famosa ao admirar o momento de seus amores.

