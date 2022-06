Virginia Fonseca mostra a filha 'dirigindo' carro de brinquedo de R$ 3 mil

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe aparece com carro de brinquedo de luxo que ganhou no aniversário de 1 ano

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 18h47

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, foram dar uma volta pelo condomínio com a filha, Maria Alice, para a menina brinca com seu presente de aniversário. A garotinha apareceu 'dirigindo' seu mini carro de luxo em um novo vídeo nas redes sociais.

O carro de brinquedo foi um presente dos influencers Lucas Guedez e Rafael Uccman e é uma versão em miniatura de um Jaguar branco. O miniveículo custa cerca de R$ 3 mil. “A gente decidiu dar o primeiro carro para a Maria Alice. Ele tem controle, para os pais dirigirem, tem som bluetooth... Achei muito chique. Vai fazer várias 'publi' das músicas do pai dela”, brincou Rafael ao mostrar o presente.

A festa de aniversário de Maria Alice aconteceu na última segunda-feira, 30, em Goiânia, Goiás, e contou com a presença dos amigos e da família, incluindo os seis filhos do avô da aniversariante, o cantor Leonardo.

Chá revelação da segunda filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Apesar de terem falado que só iriam descobrir o sexo do bebê no nascimento, Virginia Fonseca e Zé Felipe mudaram de ideia e já descobriram o sexo do segundo bebê. Durante a festa da filha mais velha, Maria Alice, eles descobriram que vão ter mais uma menina. A nova integrante da família vai se chamar Maria Flor.

"Galera, o chá revelação veio e vem a Maria Flor, depois eu comento com vocês porque eu decidi fazer, mas eu poderia mudar de ideia e eu mudei depois eu venho comentar com vocês", prometeu ela aos fãs.

Muito feliz, a influenciadora digital comentou que já queria uma menina para fazer companhia a Maria Alice, porém que acreditava estar gerando um garoto. "Enfim Maria Flor vem, mas eu jurei que era menino, mas eu queria muito uma menina, Maria Alice e uma irmãzinha, mas é isso Maria Flor vem, eu to muito feliz eu acho esse nome incrível", contou.