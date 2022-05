Filhos de Leonardo surgem todos juntos na festa de Maria Alice: ''6 filhos de Emival Eterno''

Seis filhos do cantor Leonardo se reuniram para foto na festa de Maria Alice e encantaram

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 07h45

Os seis filhos do cantor Leonardo (58) se encontraram no festão de um ano da neta do cantor Maria Alice (1) nesta segunda-feira, 30, em Goiânia (GO).

O clique do encontro dos herdeiros do sertanejo foi compartilhada pela filha dele, Jéssica Costa (28), que brincou ao publicar o registro ao lado dos cinco irmãos.

"6 filhos de Emival Eterno", falou ela o nome do pai ao aparecer abraçando Monyque Isabella de Costa (30). Ao lado dela surgiram Pedro Leonardo (34), Zé Felipe (24), Matheus Vargas e João Guilherme (20).

Nos comentários, os internautas admiraram o encontro dos filhos de Leonardo. "Lindos", elogiaram. "Perfeitos", falaram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Beatriz Costa (@jessicabeatrizcosta)

Festão de Maria Alice tem chá revelação

Nesta segunda-feira, 30, Zé Felipe e Virginia Fonseca (23) comemoraram o primeiro ano de Maria Alice com um festão temático cheio de atrações.

Além de muitos brinquedos e de uma decoração de Tutti-frutti, apelido carinhoso da pequena, os papais surpreenderam seus convidados ao fazerem uma espécia de chá revelação durante a comemoração.

Isso mesmo, Virginia Fonseca mudou de ideia e acabou revelando o sexo de seu segundo bebê e até o nome dele.