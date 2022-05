Virginia Fonseca mostra detalhes da festa de aniversário da filha, Maria Alice

Nas redes sociais, a influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou alguns detalhes da festa de aniversário da herdeira

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 19h50

Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24) prepararam um festão nesta segunda-feira, 30, para comemorar o primeiro ano da filha, Maria Alice.

A festa acontece em Goiânia (GO) e teve como tema 'O Mundo da Tutti-frutti - apelido carinhoso da herdeira.

No Stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou alguns detalhes da festa como os brinquedos, o palco das atrações e também um pouco do show da Galinha Pintadinha, uma das atrações do evento.

Já no feed, Virgina postou fotos com Maria Alice e Zé Felipe e mostrou que os três estão usando looks combinando: roupas lilás.

Confira os cliques da festa:

Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Declarações

Virginia e Zé Felipe homenagearam Maria Alice nas redes sociais. A influenciadora digital postou fotos desde o nascimento até o ensaio de um ano da herdeira e declarou todo o seu amor. "1 ano da Tutti. Passou tão rápido, 1 ano do melhor dia da minha vida, o dia que conheci o amor mais sincero do mundo [...]", escreveu ela em um trecho da publicação.

Zé Felipe também parabenizou a filha. "Hoje o amor da minha vida faz 1 ano, mas o presente é nosso em ter a lingue! Obrigado Meu Deus, obrigado mamãe @virginia pelo melhor presente da minha vida, eu nunca liguei muito para aniversário. Você fez essa mudança em mim @mariaalice hoje tá diferente, toda hora me pego com olho cheio d’água e com coração explodindo de felicidade. Muita saúde minha filha e muita vida! Seu Papai, sua Mamãe e sua Família, Te Amam Muito!!! [...]", disse o cantor.