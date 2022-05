Grávida, Virginia Fonseca revela sexo e nome do bebê na festa da primogênita

Após falar que só descobriria o sexo do bebê no nascimento, Virginia Fonseca mudou de ideia e revelou até o nome da criança

O primeiro aniversário da primogênita de Virginia e Zé Felipe foi cheio de atrações e de muitas emoções!

Além de surpreender os seguidores com os detalhes impecáveis do festão de Maria Alice (1), a influenciadora, que está grávida, acabou surpreendendo ao revelar o sexo e até o nome do bebê que está esperando.

Diferente do que havia falado, de descobrir o sexo apenas no nascimento, Virginia Fonseca acabou fazendo uma espécie de chá revelação no grande evento para contar a todos que terá mais uma menina e que se chamará Maria Flor.

"Galera, o chá revelação veio e vem a Maria Flor, depois eu comento com vocês porque eu decidi fazer, mas eu poderia mudar de ideia e eu mudei depois eu venho comentar com vocês", prometeu ela aos fãs.

Muito feliz, a influenciadora digital comentou que já queria uma menina para fazer companhia a Maria Alice, porém que acreditava estar gerando um garoto. "Enfim Maria Flor vem, mas eu jurei que era menino, mas eu queria muito uma menina, Maria Alice e uma irmãzinha, mas é isso Maria Flor vem, eu to muito feliz eu acho esse nome incrível", contou.

