Vestida de Zé Felipe, filha caçula de Virginia celebra 6 meses: ''A cara do pai''

Filha caçula de Virginia Fonseca, Maria Flor, comemora seis meses vestida como Zé Felipe e impressiona com semelhança com o pai

A filha caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, está completando seis meses de vida neste sábado, 22, e o papais corujas não deixaram de comemorar a data com seus seguidores. Com fotos fofas, o casal celebrou o momento de forma especial.

Nos registros, a irmã de Maria Alice (1) apareceu um look de moletom preto e toca, inspirado na roupa do pai. A combinação parecida com a de Zé Felipe deixou a pequena ainda mais parecida com ele.

"6 meses da nossa Florzinha! Filha os papais te amam demaisssssss, te amo cada dia maissssss! Que Deus abençoe sua vida sempre", escreveram os papais na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas, além de babarem com a fofura da menina, mostrarem-se impressionados com a forte semelhança de Flor com o filho de Leonardo (59). "Oxi, 2 Zé Felipe", brincaram. "O clone de Zé Felipe", notaram outros.

Veja as fotos da filha caçula de Virginia e Zé Felipe:

Virginia Fonseca dá jatinho de presente para para Zé Felipe: "Pra levar a família toda"

O cantor Zé Felipe foi surpreendido com um presente para lá de luxuoso da esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, para celebrar o seu aniversário de 25 anos. A musa abriu o bolso e comprou um avião particular para o amado! Isso mesmo, ela deu um avião para o amado conseguir cumprir a sua agenda de shows em várias cidades com o transporte em sua própria aeronave.

Inclusive, ela personalizou o avião com o desenho da família na lateral do avião. A revelação do presente foi feita por ele nas redes sociais nesta quinta-feira, 20.

“Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor. Esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e estou com você para tudo, te amo”, disse ele.

Por sua vez, ela comentou: “Já está entregue o presente do meu gato! Ele merece muito”. Veja o jatinho aqui.