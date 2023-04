Virginia Fonseca mostra momento encantador entre as filhas: "Coisa linda"

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores ao mostrar Maria Alice fazendo carinho na irmã caçula

Virginia Fonseca (24) encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 13, ao compartilhar um vídeo fofo das filhas, Maria Alice (1) e Maria Flor (cinco meses).

No vídeo publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital mostrou a filha mais velha fazendo carinho na irmã caçula, e se derreteu pelo momento encantador.

"Não tem nada melhor no mundo que chegar em casa e viver isso!!!! Minhas Maria’s, benção de Deus", declarou a mulher do cantor Zé Felipe (24) na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram pelo registro. "Que coisa linda", disse uma seguidora. "Princesas demais! Que amo", falou outra. "Que fofura", escreveu uma fã. "Lindas. Amo vocês demais", comentou Zé Felipe. "O vídeo mais lindo que vi!!! Amo", comentou Poliana Rocha, sogra de Virginia.

Confira o vídeo das filhas de Virginia Fonseca:

Ver essa foto no Instagram

Nova gravidez?

A influenciadora digital Virginia Fonseca causou um alvoroço nas redes sociais na última quarta-feira, 12, ao compartilhar uma foto de um ultrassom que fez do útero. Ela resolveu tomar uma atitude após os internautas começarem a suspeitar que a esposa do cantor Zé Felipe, com quem já é mãe de Maria Alice e Maria Flor, estaria grávida do terceiro filho.

Mesmo exibindo a barriguinha sequinha e o corpo sarado, os fãs não perdoaram e questionaram se ela estaria esperando um bebê. E para acabar de vez com os boatos, ela postou a foto do exame realizado, e ressaltou: "útero tudo certo e sem neném!", garantiu.

