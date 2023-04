Virginia Fonseca abre o jogo após especulação sobre gravidez: "Tudo certo!"

Grávida de novo? Virginia Fonseca realiza ultrassom após boatos de terceira gravidez e Poliana Rocha reage

A influenciadora digital, Virginia Fonseca (24) causou um alvoroço nas redes sociais na última quarta-feira, 12, ao compartilhar uma foto de um ultrassom que fez do útero.

A empresária resolveu tomar uma atitude após os internautas começaram a suspeitar que a esposa do cantor Zé Felipe (24), com quem já é mãe de Maria Alice, de 1 ano, e Maria Flor, de 5 meses, estaria grávida do terceiro filho.

Mesmo exibindo a barriguinha sequinha e o corpo sarado, os fãs não perdoaram e questionaram se ela estaria esperando um bebê. E para acabar de vez com os boatos ela postou a foto do exame realizado, e ressaltou: "útero tudo certo e sem neném!"

Porém, a sogra Poliana Rocha (46), não gostou muito da situação e logo se pronunciou. "Parece que tem alguém querendo mais um neném", disse a influenciadora, que reagiu ao Stories de Virginia com emoji de carinha triste.

Ainda recentemente Virginia Fonseca surgiu usando a bota que ganhou da sogra e os seguidores não perdoaram, opinando sobre o item inusitado nos comentários. “Ela usando a bota pro pessoal parar de falar que ela não gostou”, disse uma. “A bermuda e a bota não tem quem defenda!!!!!! Usou pra nunca mais”, opinou outra. “Inimiga da moda”, disse mais uma.

VEJA O STORY DE VIRGINIA FONSECA:

Foto: Reprodução/Instagram

Após comemorar 43 milhões de seguidores, Virginia Fonseca retrocede à casa dos 42

Virginia Fonseca perdeu seguidores no Instagram um dia após comemorar ter atingido a casa dos 43 milhões. Isso porque ao comemorar a marca, ela acabou voltando a marca de 42,9 milhões e perdendo seguidores. Em um fundo de balões vermelhos que formavam os números 4 e 3, a loira havia posado feliz para as fotos, escrevendo um texto sobre superação e estar na melhor fase.