Virginia Fonseca conquista marca surpreende no Instagram: "Melhor fase"

A influenciadora digital Virginia Fonseca fez um agradecimento especial nas redes sociais após a conquista

Virginia Fonseca (24) usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 11, para comemorar uma conquista muito especial.

A influenciadora digital alcançou a marca de 43 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram, e fez questão de celebrar o feito, compartilhando uma sequência de fotos ao lado de vários balões, que formam o número da marca conquistada.

Na legenda da publicação, a mulher do cantor Zé Felipe (24) agradeceu os fãs. "43 MILHÕES DE PESSOAS!!!! Não poderia deixar de vir aqui agradecer, meu coração está cheio de gratidão. Sinto que estou na minha melhor fase e vocês fazem parte disso!!!", afirmou ela no começo do texto.

Em seguida, Virginia confessou que ora todos os dias pelos seguidores e afirmou que sem eles não seria nada. "Agradeço a Deus todos os dias por tudo e todos, sempre peço pela vida de cada um de vocês pois sei que sem ELE e sem vocês eu não seria absolutamente nada!!!", acrescentou.

"Tudo que eu falar aqui pode parecer clichê, pois já é a quadragésima terceira vez eu vindo aqui agradecer (no feed, pois no story é todo dia) e juro que cada vez que passa o meu coração está mais feliz e grato!!! Obrigada, galera, amo vocês e amo compartilhar nossa vida com vocês", finalizou a influencer.

Semelhança com a filha

Nesta última segunda-feira, 10, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao mostrar um momento de muita fofura entre ela e sua família durante a festa de Páscoa. No clique, ela aparece com sua filha mais velha, Maria Alice (2), no colo, e aproveitou para brincar com a semelhança com a primogênita.

"Acho que único registro em foto do nosso dia de ontem, pela minha cunhada @jessicabeatrizcosta. Cada dia que passa, Maria Alice fica mais a minha cara, vocês não acham?", escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

