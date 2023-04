Virginia brinca sobre semelhança entre Maria Alice e Zé Felipe

Youtuber Virginia Fonseca é mãe de Maria Alice e Maria Flor, com o sertanejo Zé Felipe

Nesta segunda-feira, 10, a influenciadora Virginia Fonseca (24) encantou seus seguidores ao mostrar um momento de muita fofura entre ela e sua família durante a festa de Páscoa, que aconteceu neste último domingo, 9. No clique, a youtuber aparece com sua filha mais velha, Maria Alice (2), no colo, e aproveitou para brincar com a semelhança entre a primogênita e o pai, o cantor sertanejo Zé Felipe (24). Além dela, o casal também tem Maria Flor, de cinco meses.

“Acho que único registro em foto do nosso dia de ontem, pela minha cunhada @jessicabeatrizcosta. Cada dia que passa, Maria Alice fica mais a minha cara, vocês não acham?”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários da postagem da youtuber foram inundados de internautas encantados com a fofura da família. “Essa coelhinha tá meio desconfiada”, brincou o ator Julio Rocha. “Maria Alice é a cara do Zé Felipe”, apontou uma outra seguidora de Virginia. “Sua cara e sua personalidade”, debochou uma terceira pessoa.

Veja a publicação da influenciadora Virginia Fonseca mostrando um registro fofo da festa de Páscoa da família com Maria Alice no colo:

Virginia Fonseca comemora seu aniversário de 24 anos

Na última semana, Virginia Fonseca comemorou seu aniversário de 24 anos com uma festa luxuosa ao lado da família e amigos. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou alguns detalhes do evento, decorado com vários balões prata.

"24 anos!!!!!! Só tenho a agradecer a Deus por tudo que fez e faz por mim, pela minha família, pelos meus amigos, por ter vocês, por absolutamente tudo!! Inicio mais um ciclo com o coração cheio de gratidão!!! Que Deus me dê saúde, sabedoria, paz e ilumine meus caminhos sempre, pois sem ELE eu não seria nada. VIVA!!!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Mais cedo, a influenciadora gravou alguns Stories para falar sobre seu aniversário. "Sei lá, tô sentindo que esse está sendo o melhor aniversário da minha vida! Hoje estou com pessoas que amo e que me amam, sábado estarei com outra parte de pessoas que amo e que me amam também! Então assim, estou muito feliz MESMO", afirmou ela.