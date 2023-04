Após comemorar 43 milhões de seguidores, Virginia Fonseca retrocede à casa dos 42

Influenciadora Virginia Fonseca comemorou a marca de 43 milhões de seguidores, mas logou voltou aos 42,9 milhões

Parece que a comemoração de 43 milhões de seguidores da influenciadora digital Virginia Fonseca vai ter que se repetir. Isso porque ao comemorar a marca, ela acabou voltando a marca de 42,9 milhões e perdendo seguidores.

Em um fundo de balões vermelhos que formavam os números 4 e 3, a loira havia posado feliz para as fotos, escrevendo um texto sobre superação e estar na melhor fase. No entanto, pouco tempo após agradecer, o número desceu, o que não fez com que ela apagasse a postagem.

"43 MILHÕES DE PESSOAS!!!! Não poderia deixar de vir aqui agradecer, meu coração está CHEIO de gratidão, sinto que estou na minha melhor fase e vocês fazem parte disso!!! Agradeço a Deus todos os dias por tudo e todos, sempre peço pela vida de cada um de vocês, pois sei que sem ELE e sem vocês eu não seria absolutamente nada!!! Tudo que eu falar aqui pode parecer clichê, pois ja é a quadragésima terceira vez eu vindo aqui agradecer (no feed, pois no story é todo dia) e juro que cada vez que passa o meu coração está mais feliz e grato!!! OBRIGADA GALERA, AMO VOCÊS E AMO COMPARTILHAR NOSSA VIDA COM VOCÊS", agradeceu na publicação.

Aproveitando que o presente da sogra Poliana Rocha estava dando o que falar, a loira usou a "bota sandália" que ganhou de presente para comemorar o feito. Resta aguardar se a esposa de Zé Felipe voltará aos 43 milhões e se existirá uma nova comemoração.

Veja: