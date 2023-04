Após presente polêmico, Poliana Rocha diz que conversou com Virginia

Poliana Rocha presenteou Virginia Fonseca com botas 'diferentonas' que deram o que falar na web

O presente da sogra Poliana Rocha para a nora Virginia Fonseca deu o que falar nas redes sociais. Novamente, a esposa de Leonardo comentou a repercussão e disse que conversou com ela.

Durante um evento, a jornalista falou com o portal R7: "Confesso que fiquei muito surpresa. Eu não esperava [tamanha repercussão], porque eu vi a bota que dei pra ela no pé de uma influencer e achei linda e falei: 'Nossa, eu queria usar essa bota, mas não tenho mais idade, não vai combinar comigo'.

"E aí a primeira pessoa que pensei em dar a bota foi pra ela. Vai ficar lindo, com shortinhos jeans, camiseta regata'. Já imaginei ela no estilo", contou.

"Aí comprei com o maior carinho, pedi a ajuda de uma amiga e ela falou: 'Vai super combinar, ela é realmente estilosa'. E não sabia nem que ela ir abrir o presente para todo mundo ver nos stories, nem imaginava isso. Aí, ela foi e abriu e aí começaram várias críticas. Um presente muito do coração e ela usou", comentou sobre a foto que a influenciadora postou para comemorar os 43 milhões de seguidores no Instagram.

"Eu mandei uma mensagem pra ela depois que vi tanta coisa saindo e falei: 'Se você quiser trocar, fica a vontade, não vai me deixar chateada'. E ela falou: 'Não, eu gostei da bota'. Mas eu acho que ela não tivesse gostado, tudo bem. O importante foi que eu dei de bom coração, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado", lamentou.

Veja: