Virginia Fonseca usa presente polêmico de Poliana Rocha e web reage: "Inimiga da moda"

Presente de Grego? Que nada! A influenciadora digital Virginia Fonseca aprovou a bota polêmica que ganhou da mãe de Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca (24) aprovou o presente de aniversário inusitado que ganhou da sogra, a jornalista Poliana Rocha (46), mãe de Zé Felipe (24). Em seu Instagram, a loira surgiu usando a bota que causou polêmica nas redes sociais e os seguidores não perdoaram, opinando sobre o item inusitado nos comentários.

Virginia alcançou a marca surpreendente de 43 milhões de seguidores em seu Instagram e posou com um look ousado, incluindo a bota da grife Miu Miu, que custa cerca de R$12 mil. Além do item inusitado, que mistura o cano alto da peça com o design de um chinelo, a influenciadora também usou uma bermuda para celebrar a grande conquista.

Na legenda, Virginia fez uma declaração repleta de gratidão para agradecer o carinho dos seguidores: “Não poderia deixar de vir aqui agradecer, meu coração está CHEIO de gratidão, sinto que estou na minha melhor fase e vocês fazem parte disso!!! Agradeço a Deus todos os dias por tudo e todos”, a loira iniciou o textão.

Mas os seguidores não pareciam tão animados em vibrar com a conquista da loira, já que a bota acabou roubando a cena do registro. Nos comentários, eles opinaram: “Ela usando a bota pro pessoal parar de falar que ela não gostou”, disse uma. “A bermuda e a bota não tem quem defenda!!!!!! Usou pra nunca mais”, opinou outra. “Inimiga da moda”, disse mais uma.

