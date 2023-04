Virginia Fonseca é milionária. Saiba quanto ela fatura por mês

Casada com Zé Felipe, Virginia Fonseca construiu um patrimônio milionário com seu lado empreendedor. Saiba mais sobre de onde vem a fortuna dela

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu seus fãs nesta semana ao dar um avião particular de presente de aniversário para o seu marido, o cantor Zé Felipe. O avião é avaliado em R$ 50 milhões. Então, os seguidores começaram a se questionar sobre qual é a fortuna da influencer.

O valor exato da fortuna de Virginia Fonseca é mantido em sigilo, mas sabe-se que ela é uma mulher milionária e que já revelou o seu faturamento mensal. Para desmentir os rumores de que dependesse financeiramente do marido, ela abriu o jogo sobre quanto ganha por mês. Em março deste ano, ela contou que fatura R$ 500 mil por mês – o que seria o valor de R$ 6 milhões por ano.

No entanto, de onde vem a fortuna de Virginia Fonseca?

Virginia Fonseca é uma empresária e influenciadora digital. Ela possuiu uma empresa do ramo de maquiagens, que já possui cerca de 11 produtos lançados. Em seu primeiro mês de faturamento, a empresa teve um faturamento de R$ 10 milhões, sendo que a marca teria faturado R$ 1 milhão em apenas nove horas. Em 2022, o faturamento chegou a ultrapassar os R$ 168 milhões.

Além disso, Virginia Fonseca também já lançou produtos de bebê com inspiração nas duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, e também foi um sucesso de vendas, mas os valores não foram divulgados. E ela também divulga produtos de outras marcas em seu Instagram e recebe dinheiro por causa post em seu perfil no Instagram. Ela tem 43 milhões de seguidores no Instagram e 11 milhões de inscritos no YouTube, o que também traz rendimentos para ela.

Virginia Fonseca também já declarou que é casada em comunhão parcial de bens, que é quando o patrimônio que ela e o marido conquistam após o casamento é dos dois. Ela contou que eles tem uma conta com os rendimentos deles. “Na nossa conta, fica dinheiro dele e dinheiro meu, mas se for parar para analisar, tudo é meu e dele porque a gente é casado com regime de comunhão parcial de bens, que é tipo, depois que a gente casou, tudo que a gente construir é nosso”, afirmou ela recentemente.