Superação! Bruna Biancardi curte momento descontraído com a filha após assalto

Bruna Biancardi surpreende ao compartilhar primeiro registro ao lado de sua filha com Neymar Jr após invasão traumática em sua mansão

Enfrentar um episódio traumático não é fácil, por isso, Bruna Biancardi surpreendeu ao aparecer nas redes sociais após ser vítima de um assalto. Nesta quarta-feira, 07, a influenciadora digital usou seu perfil para compartilhar um registro de um momento descontraído ao lado de sua primeira filha com o jogador de futebol Neymar Jr, a pequena Mavie.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Bruna publicou o clique em uma pose relaxada no sofá, segurando a recém-nascida, que aparece aproveitando um cochilo nos braços da mamãe coruja. Com um sorriso no rosto, a influenciadora demonstra determinação em superar o recente acontecimento em sua família.

A mais nova mamãe do pedaço deixou apenas um coração como legenda do registro, deixando claro o amor que sente por essa fase da maternidade. Além disso, Bruna aparece pronta para retomar a normalidade e seguir sua vida após a invasão em uma das mansões de sua família, que fica localizada em Cotia, São Paulo.

Bruna Biancardi divide primeiro registro com a filha após assalto - Reprodução/Instagram

O que aconteceu com Bruna Biancardi?

Para quem não acompanhou todos os detalhes, a influenciadora passou por um susto na madrugada da última terça-feira, 07, em um assalto em uma das mansões de sua família. Apenas os pais dela estavam no local e foram feitos de reféns. Eles foram amarrados no quarto enquanto os bandidos abriram o cofre da família e roubaram outros itens de valor, como bolsas e joias.

Apesar de sofrer muitas perdas materiais, a influenciadora celebra a vida dos pais após o episódio: “Essa madrugada assaltaram a minha casa e fizeram os meus pais de refém. Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento. Graças a Deus está tudo bem com eles”, disse ela em um comunicado divulgado em suas redes sociais.

Quem é o suspeito de invadir a casa de Bruna Biancardi?

A investigação sobre a invasão na casa de Bruna Biancardi e sua família segue em andamento e novas informações sobre o suspeito preso foram divulgadas. A Polícia Civil prendeu um suspeito de fazer parte do grupo de bandidos que entrou na casa durante a madrugada de terça-feira, 7. De acordo com o site G1, o homem tem 20 anos e planejou a invasão ao saber que seus vizinhos são famosos.

Ainda conforme divulgado pelo portal, o homem teria se mudado para o condomínio com a família há menos de uma semana. O homem entrou no condomínio no carro do padrasto com outros dois homens no veículos, que estão sendo procurados pela polícia e já foram identificados; confira tudo o que já se sabe sobre a invasão na casa de Bruna Biancardi.