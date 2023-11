Tudo o que já se sabe sobre o suspeito de invadir a casa de Bruna Biancardi

Informações sobre a vida do homem que é suspeito de invadir a casa de Bruna Biancardi são divulgadas. Saiba aqui

A investigação sobre a invasão na casa de Bruna Biancardi e sua família segue em andamento e novas informações sobre o suspeito preso foram divulgadas. A Polícia Civil prendeu um suspeito de fazer parte do grupo de bandidos que entrou na casa durante a madrugada de terça-feira, 7, e revelou que ele é um vizinho do mesmo condomínio da influencer. Agora, novas informações foram reveladas.

De acordo com o site G1, o homem preso tem 20 anos e planejou a invasão com antecedência ao saber que seus vizinhos são famosos. Ele se mudou para o condomínio com a família há menos de uma semana. Ele foi detido ao tentar fugir a pé após o roubo e confessou que usou o carro do padrasto para o crime.

O homem entrou no condomínio no carro do padrasto com outros dois homens no veículos, que estão sendo procurados pela polícia e já foram identificados. Além disso, o site Metrópoles informou que a Polícia Civil descobriu que o suspeito preso já foi condenado por tráfico de drogas e foi solto há menos de um ano.

Como foi a invasão?

A invasão na mansão da família de Bruna Biancardi aconteceu por volta das 3h da madrugada de terça-feira, 7. O local fica em um condomínio em Cotia, no interior de São Paulo, e os homens aproveitaram a falta de energia elétrica para entrar na propriedade.

Bruna e a filha, Mavie, não estavam na casa na hora do roubo. Apenas os pais dela estavam no local e foram feitos de reféns. Eles foram amarrados no quarto enquanto os bandidos abriram o cofre da família e roubaram outros itens de valor, como bolsas e joias. A ação durou cerca de 25 minutos e ninguém ficou ferido.

Logo depois, os pais de Bruna conseguiram se soltar e avisaram o porteiro para identificar o carro e também o grupo de vizinhos, além de fazer o boletim de ocorrência nas autoridades.

Bruna Biancardi divulgou comunicado sobre o ocorrido

Por meio das redes sociais, Bruna Biancardi confirmou a invasão na casa de sua família e disse que estão todos bem após o susto.

"Passando para tranquilizar amigos, familiares e vocês que me acompanham por aqui. Essa madrugada assaltaram a minha casa e fizeram os meus pais de refém. Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento. Graças a Deus está tudo bem com eles”, disse ela.

E completou: "Coisas materiais a gente reconquista, o importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados. Obrigada, meu Deus, por cuidar de nós".