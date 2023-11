Bruna Biancardi nega acordo milionário e fala da invasão na mansão da família

Bruna Biancardi divulga comunicado oficial após ter sua mansão invadida: ‘Não é uma situação fácil para ninguém’

A influenciadora digital Bruna Biancardi divulgou um comunicado oficial sobre os últimos acontecimentos na vida de sua família. A mensagem, escrita pela equipe dela, começou desmentindo os rumores de que ela teria feito um acordo milionário com Neymar Jr e continuou com informações sobre a invasão na mansão da família dela.

Nesta semana, os pais de Biancardi foram feitos de reféns durante a madrugada quando homens armados invadiram a casa da família para roubar itens de valor. Apesar do susto, todos estão bem e Bruna e a filha, Mavie, não estavam na propriedade na hora do roubo.

“Comunicado oficial - Bruna Biancardi vem, por meio de sua assessoria, agradecer todas as mensagens de carinho, informar que não existe nenhum ‘acordo milionário’ e esclarecer alguns pontos sobre o ocorrido no dia de ontem, evitando, dessa forma, a propagação de informações inverídicas. O caso já está nas mãos das autoridades competentes e a justiça será feita”, informaram.

E completaram: “Até o presente momento, a delegada responsável pela investigação constatou que: ‘O que foi me apresentado, que eu tenho elementos de convicção, é que se tratou de um roubo a uma residência! Potencializado pelo êxito dos roubares em encontrar objetos de valor’. Não é uma situação fácil para ninguém, ainda mais para uma família que nunca teve a intenção de ter a vida exposta dessa maneira! Por fim, pedimos respeito e discrição nesse momento tão delicado. Agradecemos a compreensão”.

O que aconteceu?

A mansão de Bruna Biancardi em Cotia, no interior de São Paulo, foi invadida por volta das 3h da madrugada desta terça-feira, 7, por homens armados. A Guarda Civil informou que eles entraram no condomínio com a ajuda de um morador, que já foi detido. Na casa estavam apenas os pais de Biancardi, já que Bruna e Mavie estavam em outra propriedade.

Durante a ação dos bandidos, os pais de Bruna foram amarrados e os homens roubaram itens de valor da casa, com um prejuízo avaliado em R$ 600 mil.