Quantas pessoas se chamam Mavie no Brasil? Nome da filha de Neymar é raro

Mavie é fruto do relacionamento entre o jogador Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi

Fruto do relacionamento entre Neymar (31) e Bruna Biancardi (29), a pequena Mavie teve seu nome anunciado pouco tempo após o chá-revelação. A alcunha é bastante rara no Brasil; saiba a seguir quantas pessoas tem o mesmo nome que a filha do atleta e da influenciadora.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) existem cerca de 130 mil nomes diferentes no Brasil. Segundo dados do Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto, existem apenas 27 pessoas com o mesmo nome que a filha de Neymar no país .

Na época, o nome Mavie ocupava o 104.660º lugar no ranking de popularidade. Nomes como Gabriel, filho de Arthur Aguiar (34) e Jheny Santucci (23), Maria, primeiro nome das duas filhas de Vírginia (24) e Zé Felipe (25), e até mesmo Lua, fruto da relação entre Viih Tube (23) e Eliezer (33), aparecem como mais populares.

Leia também: Filha de Neymar tem dupla cidadania? Entenda processo que Bruna Biancardi anunciou na gravidez

O nome da pequena foi revelado por Neymar e Bruna Biancardi pouco após o chá revelação do sexo da bebê, que aconteceu em 24 de junho. Antes da confirmação, um áudio do atleta falando o nome durante o evento havia viralizado na internet.

Logo depois, o casal confirmou que a menina se chamaria Mavie. Ainda no mesmo dia, a influenciadora usou seu perfil do Instagram para explicar que o nome Mavie significa Minha Vida em francês. "Ma: minha. Vie: vida", escreveu ela na imagem.

Mavie, primeira filha de Bruna Biancardi com Neymar, nasceu na madrugada do dia 6 de outubro. De acordo com o portal LéoDias, a pequena nasceu em São Paulo e seu pai, que defende o time da Arábia Saudita Al-Hilal, não teria conseguido chegar ao hospital à tempo de assistir ao parto.

CONFIRA VÍDEO DO CHÁ REVELAÇÃO DA FILHA DE NEYMAR E BRUNA BIANCARDI: