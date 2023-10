Filha de Neymar tem dupla cidadania? Entenda processo que Bruna Biancardi anunciou na gravidez

Em meados de junho, Bruna Biancardi contou aos seguidores uma novidade envolvendo a filha com Neymar

Em meados de junho, a influenciadora Bruna Biancardi (29) contou aos fãs que estava começando o processo para tirar a dupla cidadania italiana. Na época, ela estava grávida de Mavie, fruto do relacionamento com Neymar (31), e explicou que a pequena também poderia ter o documento.

Biancardi contou a novidade no dia 19 de junho, em seu perfil oficial do Instagram. Na época, ela ainda não sabia o sexo do bebê que estava esperando — o chá revelação de sua filha com Neymar aconteceu apenas alguns dias após o anúncio, em 24 de junho .

"Vou compartilhar com vocêso que estou fazendo para conseguir a cidadania italiana. A minha linhagem vem pelo meu tetravô, Antônio Biancardi, nascido na região de Rovigo", começou a influenciadora, na legenda da publicação.

Ela acrescentou ao dizer que começou o processo de requerimento da dupla cidadania após ter sido procurada por um escritório de advocacia especialista no assunto. "Me informaram de que eu poderia requerer a minha cidadania, mesmo sendo através de um parente distante. Não só eu, como toda minha família, meu pai, minha irmã e até meu bebê", completou.

Nos comentários, internautas apoiaram a decisão. "Esse sobrenome chique merecia esse passaporte! Arrasou!", escreveu uma. "Preciso super!", completou Tamy Contro, ex-mulher de Projota. Apesar de o anúncio ter animado fãs e seguidores, a influenciadora não voltou a dar atualizações sobre o assunto em seu perfil do Instagram.

Mavie, primeira filha de Bruna Biancardi com Neymar, nasceu na madrugada do dia 6 de outubro. De acordo com o portal LéoDias, a pequena nasceu em São Paulo e seu pai não teria conseguido chegar ao hospital à tempo de assistir ao parto.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE BRUNA BIANCARDI: