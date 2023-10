Amiga de Bruna Biancardi, Hanna Carvalho fez mudança no visual na véspera do nascimento da afilhada

Hanna Carvalho foi escolhida por Bruna Biancardi para ser madrinha de Mavie, sua filha com Neymar Jr.

Nesta sexta-feira, 6, Bruna Biancardi deu à luz Mavie, sua primeira filha com Neymar Jr. As informações foram confirmadas por familiares do craque ao portal Léo Dias, porém, o nascimento ainda não foi anunciado oficialmente pelos pais da bebê, nem por sua madrinha, Hanna Carvalho.

Hanna é amiga de longa data de Bruna Biancardi, e foi escolhida como madrinha da filha do casal . Nesta quinta-feira, 5, ela usou seu perfil do Instagram para mostrar que decidiu fazer uma mudança no visual no salão Rom Concept, do profissional Romeu Felipe, em São Paulo.

A madrinha de Mavie compartilhou o resultado em uma publicação no feed do Instagram. Na legenda, ela escreveu a palavra "new", que significa "novo" em português. Nos comentários da foto, alguns fãs de Neymar e Bruna perguntaram sobre o nascimento da bebê.

Recentemente, Hanna também deu à luz. Em 7 de julho nasceu Marina, fruto de seu relacionamento com Cauê Brinatti. Os dois compareceram juntos ao chá-revelação de Neymar e Bruna Biancardi, que aconteceu em junho, pouco antes do nascimento de sua filha.

"Muito feliz por vocês e pela Mavie. Sonhei com esse dia e ela chegou para alegrar e ressignificar ainda mais esse amor! I love vocês", escreveu Hanna, na época da comemoração que aconteceu na mansão de Neymar de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Recentemente, Bruna Biancardi compartilhou uma homenagem para comemorar o aniversário da amiga. "A gente se fala todos os dias, trabalhamos juntas, torcemos uma pela outra, cuidamos da outra, nos defendemos e ai de quem mexer com uma de nós", começou.

"Tenho a sorte de ter você na minha vida! Você deixa o dia de todos a sua volta mais feliz quando está por perto, com o seu jeito alegre e leve de ser.. continue sempre assim amiga. Agora temos duas bonequinhas pra compartilharem a vida com a gente e já estou ansiosa pra vivermos isso."

CONFIRA FOTOS DE HANNA CARVALHO EXIBINDO A MUDANÇA NO VISUAL: