Pedro Scooby diz que Cintia Dicker foi aconselhada por médico a interromper gestação

Pedro Scooby contou detalhes da gestação da pequena Aurora, fruto do relacionamento com Cintia Dicker

Nesta quarta-feira, 01, Pedro Scooby (34) decidiu abrir o coração sobre a gestação de sua filha Aurora, fruto do relacionamento com a modelo Cintia Dicker (36). Em conversa com o jornalista Léo Dias para o portal Metrópoles, o surfista, que mora em Portugal, desabafou e disse que a decisão de ter a pequena no Brasil surgiu após uma orientação médica que deixou o casal abalado.

Segundo Pedro, ao receber o diagnóstico de Aurora, que tem gastrosquise, uma alteração congênita da parede abdominal que oferece riscos como prematuridade e infecções, um médico português questionou a Cintia porque o casal não decidiu interromper a gestação.

Diante da declaração, Pedro e Cintia decidiram partir para o Brasil para procurar melhores condições de tratamento para a pequena, que já passou por três cirurgias desde o seu nascimento, no fim de dezembro do ano passado: “Vamos pro Brasil, onde as pessoas cuidam da gente. A gente tem os maiores especialistas da má-formação que a nossa filha tem.”, disse Scooby.

A decisão de última hora fez com que o casal não pudesse se preparar como o esperado para a chegada da pequena: “A gente não levou nada direito, o resto ficou, dei tudo. A gente só levou mala de roupa”, revelou o surfista, que pretende voltar para o lar europeu, onde vivem seus outros três filhos, Dom (10), Bem (7) e Liz (7), fruto do relacionamento com Luana Piovani, assim que Aurora estiver mais forte.

Pedro Scooby fala sobre primeira audiência do processo contra Luana Piovani

Pedro Scooby revelou detalhes de sua audiência no pedido na justiça pela tutela de personalidade, para que a ex-mulher e mãe de três de seus filhos, Luana Piovani (46) não possa mais citar seu nome nas redes sociais.

Segundo Scooby, não foram anexadas fotos de Luana nua no processo e sua intenção não é desqualificar a atriz como mãe e mulher. Sua intenção seria: “Mostrar as mentiras que foram faladas e a difamação que foi colocada.”, disse o atleta para o portal Métropoles.