Pedro Scooby conta sobre primeira audiência do processo contra Luana Piovani

Pedro Scooby revela o que disse para a juíza na audiência do processo envolvendo a ex-mulher, Luana Piovani, diz colunista

O surfista Pedro Scooby entrou na justiça de Portugal contra a ex-mulher, a atriz Luana Piovani, e a primeira audiência já aconteceu. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o atleta fez um pedido na justiça pela tutela de personalidade, que é uma forma depedir que a ex-mulher não cite seu nome nas redes sociais.

Ao colunista, ele contou o que falou com a juíza do caso. “Foi a primeira coisa que eu disse: 'em momento algum eu estou aqui para desqualificar a mãe das crianças, como mãe ou como mulher. Não quero isso. Eu estou aqui para mostrar as mentiras que foram faladas e a difamação que foi colocada”, disse ele.

Então, Scooby ainda negou que tenha anexado fotos de Piovani sem roupas ao processo. "Em momento algum eu mandei foto dela para advogada, e em momento algum do processo tem foto dela anexada nua, isso não existe. O que tem anexado é, em uma parte do processo, um print do perfil dela, com todas as fotos dela. Foto de vida, com as crianças, várias fotos. (…) Isso é para mostrar que ela tentou me ‘agredir’ em dois momentos: um com a Anitta e outro com a Vanessa Lopes. Era só para mostrar isso, que ela usava essas pessoas para me ‘agredir’", disse ele.

Advogada de Luana Piovani se pronuncia

A advogada da atriz Luana Piovani, a profissional Maria Cristina Câmara, se pronunciou sobre uma ordem judicial envolvendo a atriz. "Um colega advogado postou uma nota de esclarecimento muito tendenciosa que gerou muitos questionamentos sobre se Luana estaria descumprindo uma ordem judicial. E eu esclareço que não. Uma decisão judicial só surte efeito a partir do momento que a outra parte é oficialmente notificada e isso não ocorreu", disse ela, e continuou: "Eu disse ao colega que isso não ia acontecer. Por que neste processo especificamente eu não sou advogada de Luana porque nós não sabíamos da existência desse processo. E ele fez isso porque ele pediu ao juiz para notificar Luana através de vias eletrônicas e foi negado. Ele sabe que a notificação tem que ser oficial e tem que seguir para Portugal. E isso vai levar muito tempo".

"O diálogo tem que acontecer entre advogados quando as partes não se comunicam. Então se quisermos fazer uma conciliação, como isso vai ser possível? Através das redes sociais? Foi muito antiética, irresponsável e leviana essa conduta. E ele ainda usa as redes sociais para vir a público e dar uma decisão incompleta. Mais uma vez tentando fazer com que ela seja notificada através das mídias. O que é um contrassenso: um advogado que está nessa luta pra fazer com que as coisas sejam resolvidas internamente, feche o diálogo entre os advogados, quando esse diálogo já não existe entre as partes", finalizou.