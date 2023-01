Advogada de Luana Piovani detona jurídico de Pedro Scooby: "Antiético e irresponsável"

Advogada de Luana Piovani detona postura do jurídico do surfista; ela revelou bastidores do caso

A advogada da atriz Luana Piovani, a profissional Maria Cristina Câmara, gravou um vídeo nas redes sociais em que desmente que houve um descumprimento de uma ordem judicial por meio da atriz.

Após a nota publicada pela equipe de Pedro Scooby, ela esclareceu o que está, de fato, acontecendo. Sem citar nomes, a advogada mostrou o que diz a lei.

"Um colega advogado postou uma nota de esclarecimento muito tendenciosa que gerou muitos questionamentos sobre se Luana estaria descumprindo uma ordem judicial. E eu esclareço que não. Uma decisão judicial só surte efeito a partir do momento que a outra parte é oficialmente notificada e isso não ocorreu", esclareceu a advogada.

Segundo ela, os advogados do surfista tentaram conseguir essa ciência de forma improvisada por um aplicativo de mensagens. Ela foi orientada a não aceitar.

"Eu disse ao colega que isso não ia acontecer. Por que neste processo especificamente eu não sou advogada de Luana porque nós não sabíamos da existência desse processo. E ele fez isso porque ele pediu ao juiz para notificar Luana através de vias eletrônicas e foi negado. Ele sabe que a notificação tem que ser oficial e tem que seguir para Portugal. E isso vai levar muito tempo", entregou.

Ela inclusive questionou a postura dos advogados do surfista. "O diálogo tem que acontecer entre advogados quando as partes não se comunicam. Então se quisermos fazer uma conciliação, como isso vai ser possível? Através das redes sociais?", questionou.

Ao final, Maria Cristina Câmara fez duras críticas contra a colega de profissão. "Foi muito antiética, irresponsável e leviana essa conduta. E ele ainda usa as redes sociais para vir a público e dar uma decisão incompleta. Mais uma vez tentando fazer com que ela seja notificada através das mídias. O que é um contrassenso: um advogado que está nessa luta pra fazer com que as coisas sejam resolvidas internamente, feche o diálogo entre os advogados, quando esse diálogo já não existe entre as partes".

A VERSÃO DE SCOOBY

Em nota, a defesa do ex-participante do BBB 22alegou que a atriz descumpriu uma decisão judicial, e ainda negou que o processo está sendo movido em Portugal, como ela alegou no vídeo.

"A assessoria jurídica do atleta Pedro Scooby esclarece que o mesmo recorreu à justiça brasileira para que a privacidade dos filhos seja preservada, evitando a exposição internacional dos menores e pondo em risco o melhor interesse da criança e adolescente", diz o começo da nota.

"Reconhecendo o risco aos menores da superexposição, o Judiciário Brasileiro proferiu decisão, em 18.01.23, proibindo a postagem de novos vídeos, vedando que se faça 'qualquer postagem, por qualquer mídia social, que contenha alusão, direta ou implícita, ao nome do autor e/ou ao nome do autor correlacionado ao nome dos filhos em comum', devendo o conflito ser resolvido em âmbito familiar", acrescentou a defesa.