Pedro Scooby se manifesta e rebate declaração de Luana Piovani sobre processo

Em nota, a defesa do surfista Pedro Scooby afirmou que Luana Piovani descobriu uma decisão judicial

Após Luana Piovani (46) revelar que está sendo processada pelo ex-marido, Pedro Scooby(34), o surfista usou as redes sociais para se manifestar sobre o caso através de seus advogados.

Em nota, a defesa do ex-participante do BBB 22 alegou que a atriz descumpriu uma decisão judicial, e ainda negou que o processo está sendo movido em Portugal, como ela alegou no vídeo.

"A assessoria jurídica do atleta Pedro Scooby esclarece que o mesmo recorreu à justiça brasileira para que a privacidade dos filhos seja preservada, evitando a exposição internacional dos menores e pondo em risco o melhor interesse da criança e adolescente", diz o começo da nota.

"Reconhecendo o risco aos menores da superexposição, o Judiciário Brasileiro proferiu decisão, em 18.01.23, proibindo a postagem de novos vídeos, vedando que se faça 'qualquer postagem, por qualquer mídia social, que contenha alusão, direta ou implícita, ao nome do autor e/ou ao nome do autor correlacionado ao nome dos filhos em comum', devendo o conflito ser resolvido em âmbito familiar", acrescentou a defesa.

Eles também falaram sobre o descumprimento da decisão do juiz, e negaram que processo acontecerá fora do Brasil. "O descumprimento da decisão judicial implica, além de multa, em desrespeito ao Judiciário brasileiro como instituição do estado democrático de direito e ignora os efeitos nocivos da superexposição dos menores. Não é verdade, portanto, que Pedro Scooby não se socorrerá da justica brasileira e dos mecanismos legais de proteção da vida privada dos seus filhos, assegurando seu bem-estar e dignidade."

"O diálogo, o espírito de cooperação e o senso de responsabilidade com a exposição na internet são ferramentas indispensáveis para dirimir o conflito, preferencialmente de forma amigável, preservando a intimidade e privacidade dos menores", finaliza.

Confira a nota na íntegra:

Declaração de Luana Piovani

Mais cedo, Piovani gravou alguns vídeos para revelar que Scooby moveu um processo contra ela. A atriz afirmou que o motivo seria a exposição que ela fez por conta da postura dele como pai, após ter cobrado publicamente o atraso no pagamento da pensão dos três filhos do casal, Dom (10), e os gêmeos Liz e Bem, de 7 anos de idade.

"Cheguei aqui no começo da semana, e tinha um processo. Ou seja, o Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência semana que vem. Ele está querendo me calar. E eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que eu venho contar as faltas que ele comete, só que funciona, por isso que eu faço. Eu jamais estaria expondo se ele não estivesse errado, se eu não estivesse com razão dentro das minhas preocupações de mãe", afirmou a famosa em um trecho da gravação.

