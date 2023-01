Luana Piovani revela que está sendo processada por Pedro Scooby: ''Quer me calar''

Atriz Luana Piovani revela que o ex-marido, Pedro Scooby, pai de seus três filhos, abriu processo contra ela

A atriz Luana Piovani (46) usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 26, para compartilhar com seus fãs que o ex-marido, Pedro Scooby (33), está movendo um processo contra ela.

Em vídeo publicado em sua conta oficial no Instagram, a artista afirmou que o motivo seria a exposição que ela fez por conta da postura dele como pai, após ter cobrado publicamente o atraso no pagamento da pensão dos três filhos do casal, Dom (10), e os gêmeos Liz e Bem, de 7 anos de idade.

"Cheguei aqui no começo da semana, e tinha um processo. Ou seja, o Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência semana que vem. Ele está querendo me calar. E eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que eu venho contar as faltas que ele comete, só que funciona, por isso que eu faço. Eu jamais estaria expondo se ele não estivesse errado, se eu não estivesse com razão dentro das minhas preocupações de mãe", começou falando.

A famosa negou que quer se aparecer e afirmou que se sente "constrangida" por ter que discutir com o ex-companheiro nas redes sociais. "Fui eu que o escolhi, eu que o sabatinei. Eu investi oito anos da minha vida e agora só punhaladas pelas costas", disparou.

Piovani deu detalhes do processo movido por Scooby. Ela alega que o ex-BBB teria vantagem em abrir a ação no país europeu, onde ela mora atualmente com os filhos. "Nessa semana mesmo, postei um caso de agressão onde a juíza deu o veredito que o agressor teria que levar a agredida para jantar (...) Só pra vocês entenderem porque ele abriu esse processo aqui, é mais fácil, o feminismo não existe, os direito das mulheres aqui são quase irrisórios. Se, por acaso, eu parar de falar, vocês já sabem o porquê: mais um macho alfa dentro do patriarcado conseguiu calar uma mãe que expõe as faltas."

Ela ainda contou que a defesa de Scooby anexou fotos dela nua no processo. "Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Eu fiquei olhando o processo, tem várias gravações de áudios meus com o Dom, cavucou mesmo, fez o negócio todo pensado. Tem fotos minha nua no meio do processo. Fiquei intrigada, não tava entendendo o que as minhas fotos, nua, tem a ver com o fato de ele querer que eu me cale".

A atriz comentou que, segundo sua advogada, Pedro deve ter a intenção de tirar a guarda dos filhos no futuro. "Uma vez que ele me desqualifica como mulher e como mãe, ele conseguiria tirar a guarda. Fiquei chocada, que ardiloso, que cruel (...) E aí entendi que preciso matar o Pedro dentro de mim."

Luana também acusou Scooby de ingratidão: "Cara, eu conheci esse rapaz, eu levei ele pro dentista. Conheci ele de chinelo num camarote e fui eu que apresentei o dono do camarote pra ele. Apresentei Luis Melodia, Lenine, Seu Jorge... Fui moldando ele e ele vem tirar essa onda de papaizão?"

Confira o vídeo de Luana Piovani:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Luana Piovani diz que Pedro Scooby pagou parte da pensão dos filhos que faltava

Recentemente, após briga nas redes sociais por conta de pensão, Luana Piovani contou que o ex-marido, Pedro Scooby, pagou a parte da pensão que faltava.

Por meio das redes sociais, a atriz conversou com os seguidores em meio aos cuidados do filho Bem, que está doente. "Benzuco ainda não está bem, vomitou de novo hoje de manhã, tô tendo que trabalhar, pedi pra comprar água de coco pro Benzucão, não vai conseguir tomar o remédio de novo, que loucura... Ah, o Pedro pagou o resto da pensão que faltava, a parte do aluguel, enfim, boa notícia. Dá uma esperança, o sol também nasceu, continuamos tendo esperança, mas é sempre difícil... Achei o texto pra trabalhar", disparou.

Luana foi para as redes sociais revelar que Pedro não havia depositado o valor correto da pensão dos três filhos. "Claro que, amanhã que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou até agora esse momento para dizer que vai pagar o que ele acha justo. (...) ele tira da pensão alimentícia: o valor do aluguel (...), ele não vai arcar com a pessoa que cozinha para os filhos dele... A novela 'Irresponsabilidade e incoerência' segue aqui. Resta saber até quando o pai dos meus filhos vai dar tiro no pé e se manter escolhendo não pensar. Porque ignorância na idade dele, no quarto filho e com acesso a informação do jeito que ele tem, é escolha, não tem outro nome".

