Luana Piovani diz que Pedro Scooby pagou parte da pensão que faltava: "Precisava desse circo?"

Luana Piovani usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre o assunto

Luana Piovani (46) contou nesta segunda-feira, 09, que o ex-marido Pedro Scooby (34) pagou a parte da pensão que faltava.

Por meio das redes sociais, a atriz conversou com os seguidores em meio aos cuidados do filho Bem (07), que está doente.

"Benzuco ainda não está bem, vomitou de novo hoje de manhã, tô tendo que trabalhar, pedi pra comprar água de coco pro Benzucão, não vai conseguir tomar o remédio de novo, que loucura... Ah, o Pedro pagou o resto da pensão que faltava, a parte do aluguel, enfim, boa notícia. Dá uma esperança, o sol também nasceu, continuamos tendo esperança, mas é sempre difícil ... achei o texto pra trabalhar", disparou.

Há uma semana, Luana foi para as redes sociais revelar que Pedro não havia depositado o valor correto da pensão dos três filhos.

"Claro que, amanhã que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou até agora esse momento para dizer que vai pagar o que ele acha justo. (...) ele tira da pensão alimentícia: o valor do aluguel (...), ele não vai arcar com a pessoa que cozinha para os filhos dele... A novela 'Irresponsabilidade e incoerência' segue aqui. Resta saber até quando o pai dos meus filhos vai dar tiro no pé e se manter escolhendo não pensar. Porque ignorância na idade dele, no quarto filho e com acesso a informação do jeito que ele tem, é escolha, não tem outro nome".

Pedro Scooby dá sua versão sobre história, expõe conversas e rebate Luana Piovani

O surfista Pedro Scooby também usou as redes sociais para se pronunciar sobre as acusações feitas Luana Piovani. Por meio dos stories do Instagram, ele aproveitou para dizer que nunca se recusou a pagar nada para seus filhos.

“Antes de qualquer resposta a mim ou à minha advogada, a Luana foi para a Internet dizer que eu não pagava. Estou tentando contato com ela para formalizar tudo o quanto antes, porém, tem se recusado a atender minhas ligações, e também não parece estar disposta a resolver de forma pacífica, o que dificulta o processo”, completou.