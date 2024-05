Lucas Souza desabafa sobre homofobia: "Por muito tempo me senti sufocado"

No Dia Internacional de Luta Contra LGBTfobia, o influenciador Lucas Souza recordou alguns desafios que enfrentou antes de se assumir

Após se assumir publicamente nas redes sociais, o influenciador e ex-a fazenda Lucas Souza decidiu compartilhar suas experiências e reflexões sobre a luta contra a repressão e a importância do autocuidado.

Nesta sexta-feira, 17, é celebrado o Dia Internacional de Luta Contra à LGBTfobia, e o famoso revelou como a necessidade o impulsionou a ingressar na carreira militar, mas logo se deparou com um ambiente hostil à sua individualidade.

"O militarismo surgiu na minha vida por necessidade... Acabei me adaptando e me identificando com alguns aspectos, como a disciplina e a prática de exercícios físicos, mas é um ambiente extremamente machista e conservador. A minha identidade foi sendo cada vez mais reprimida ali. Fiquei por muito tempo me sentindo sufocado", desabafou.

Apesar das dificuldades, Lucas encontrou na internet uma plataforma para se expressar e se conectar com outras pessoas. Ele reconhece as cobranças e a pressão do mundo virtual, mas enfatiza a importância de estabelecer limites e priorizar o bem-estar.

"Tem muita cobrança, mas aí cabe a cada um lidar da melhor maneira possível. E depois de ter passado por altos e baixos na internet, eu tive o entendimento de que não preciso me justificar sobre tudo, nem tudo eu preciso falar, por exemplo, a minha identidade. Eu me senti pressionado a me abrir, mas decidi que faria isso no meu tempo, quando estivesse bem com a minha família e comigo mesmo. Eu sabia que precisava estar bem psicologicamente, para que não se tornasse um trauma para mim", completou.

Ataques homofóbicos em 'A Fazenda 15'

Ao participar do programa 'Sala e TV', Lucas recordou o episódio em que Adriane Galisteu chamou atenção dos demais participantes do reality A Fazenda 15 após uma série de comentários homofóbicos serem direcionados a ele.

"Como eu não queria que fosse um assunto virasse pauta, mas que já era muito pauta aqui fora, eu tentava não alimentar. Eu não acusava as pessoas, mas eu estava sentindo tudo aquilo. Teve uma briga generalizada que foram xingamentos absurdos, imitava o jeito de uma pessoa afeminada. Só que como era um assunto que eu não queria que virasse [pauta], era algo que me machucava de certa forma. Eu não acusava as pessoas, eu entrava em outras questões", disse. Saiba mais!