Veja a foto do bolo de casamento simples e luxuoso de Monique Evans

Monique Evans se inspirou na mesma flor para o seu buquê de noiva e o seu bolo de casamento para a união com Cacá Werneck

A apresentadora Monique Evans e a DJ Cacá Werneck capricharam na escolha do bolo de casamento para o grande dia delas. As duas se casaram na noite de quinta-feira, 17, em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro.

O bolo de casamento chamou a atenção pela simplicidade e elegância. O doce contou com inspiração na flor copo de leite, que, inclusive, foi a mesma escolhida por Monique para compor o seu buquê de noiva.

O bolo foi decorado todo em branco e cada camada imitava a pétala da flor, que também foi feita em açúcar para enfeitar o topo. A mesa de doces contou com vários docinhos sofisticados e enfeites feitos com flores brancas.

Vale lembrar que o casamento delas custou cerca de R$ 800 mil e o vestido de Monique é avaliado em R$ 40 mil.

Lua de mel

Na noite da última quinta-feira, 17, Monique Evans subiu ao altar para oficializar sua união em uma cerimônia luxuosa com Cacá Werneck. Logo após o casamento, a empresária e DJ planejam curtir alguns dias a sós em um destino nacional. Em seguida, elas devem aproveitar a temporada de baladas para viajar e também trabalhar no verão europeu.

Em conversa com o Portal Léo Dias após o casamento, Monique revelou que recebeu de presente de um dos padrinhos uma estadia em um dos hoteis mais luxuosos do Rio de Janeiro. Por isso, ela e a esposa devem passar os próximos dias hospedadas no Copacabana Palace, onde Madonna reuniu uma multidão há apenas alguns dias.

Na sequência, a apresentadora explicou que ela e a esposa devem embarcar para uma viagem internacional no mês que vem. Isso porque além de curtirem uma lua de mel, elas também vão aproveitar para trabalhar: “A gente só vai para Barcelona, que é para pegar o verão de lá, em junho. Pra pegar Ibiza aberta, pra ela tocar”, Monique contou.